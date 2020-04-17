В Севастополе отстранили подрядчика ремонта Исторического бульвара

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Севастополь
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17 апреля 2020
Об этом рассказал директор Севастопольского военно-исторического музея-заповедника Николай Мусиенко. Такое решение принято Министерством культуры РФ.
«Работы идут, но не так эффективно, как нам хотелось бы. Ими занимается субподрядчик «Меандра». В зданиях сделана внутренняя отделка, реконструируется входная зона со стороны площади Ушакова. Кто будет новым подрядчиком, я пока понятия не имею, его будут искать», - сообщил Николай Мусиенко.
Аванс ООО «Меандр», который составлял более 300 миллионов рублей, сейчас придется возвращать через суд.
«Меандр» – это компания из Санкт-Петербурга. Контракт на реконструкцию Исторического бульвара она выиграла в сентябре 2018 года. Закончить реконструкцию тогда планировалось к концу 2019-го, но сроки неоднократно переносились из-за конфликтов с субподрядчиками, которые жаловались на то, что «Меандр» не выплачивает им деньги за работу.
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Ранее в отношении руководителей компании было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» по факту хищения бюджетных денежных средств в особо крупном размере.
Как сообщалось ранее, всего на реставрацию Исторического бульвара заложено 436 млн рублей. Она предусматривает замену всей инфраструктуры, установку освещения, облагораживание всей территории. В том числе археологи провели масштабные раскопки четвертого бастиона – одного из основных укреплений периода первой обороны Севастополя.
Новости Крыма сообщали ранее:
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Воскресенье, 12 апреля 2020: Аксенов призвал дорожников в Крыму стать стахановцами. Глава Крыма Сергей Аксенов потребовал развернуть масштабные дорожные работы по всей республике. Из-за ограничительных мер по коронавирусу сейчас сложились оптимальные условия для их работы.
Суббота, 11 апреля 2020: В Крыму запретят вахтовую работу на стройках. В Крыму для предупреждения распространения коронавирусной инфекции запретят вахтовый метод работы на действующих строительных площадках.
Четверг, 9 апреля 2020: Всех прибывающих в Крым будут отправлять на двухнедельную самоизоляцию. Власти Крыма намерены помещать на самоизоляцию всех граждан, прибывающих в республику.
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