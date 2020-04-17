В Севастополе отстранили подрядчика ремонта Исторического бульвара

Генерального подрядчика реконструкции Исторического бульвара в Севастополе ООО «Меандр» отстранили от работ.

Об этом рассказал директор Севастопольского военно-исторического музея-заповедника Николай Мусиенко. Такое решение принято Министерством культуры РФ.

«Работы идут, но не так эффективно, как нам хотелось бы. Ими занимается субподрядчик «Меандра». В зданиях сделана внутренняя отделка, реконструируется входная зона со стороны площади Ушакова. Кто будет новым подрядчиком, я пока понятия не имею, его будут искать», - сообщил Николай Мусиенко.

Аванс ООО «Меандр», который составлял более 300 миллионов рублей, сейчас придется возвращать через суд.

«Меандр» – это компания из Санкт-Петербурга. Контракт на реконструкцию Исторического бульвара она выиграла в сентябре 2018 года. Закончить реконструкцию тогда планировалось к концу 2019-го, но сроки неоднократно переносились из-за конфликтов с субподрядчиками, которые жаловались на то, что «Меандр» не выплачивает им деньги за работу.

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Ранее в отношении руководителей компании было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» по факту хищения бюджетных денежных средств в особо крупном размере.

Как сообщалось ранее, всего на реставрацию Исторического бульвара заложено 436 млн рублей. Она предусматривает замену всей инфраструктуры, установку освещения, облагораживание всей территории. В том числе археологи провели масштабные раскопки четвертого бастиона – одного из основных укреплений периода первой обороны Севастополя.

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