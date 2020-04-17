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Власть -> Строительство в Крыму

В Севастополе отстранили подрядчика ремонта Исторического бульвара

Пятница
17 апреля 2020
09:42

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
17 апреля 2020


Генерального подрядчика реконструкции Исторического бульвара в Севастополе ООО «Меандр» отстранили от работ.

Об этом рассказал директор Севастопольского военно-исторического музея-заповедника Николай Мусиенко. Такое решение принято Министерством культуры РФ.

«Работы идут, но не так эффективно, как нам хотелось бы. Ими занимается субподрядчик «Меандра». В зданиях сделана внутренняя отделка, реконструируется входная зона со стороны площади Ушакова. Кто будет новым подрядчиком, я пока понятия не имею, его будут искать», - сообщил Николай Мусиенко.

Аванс ООО «Меандр», который составлял более 300 миллионов рублей, сейчас придется возвращать через суд.

«Меандр» – это компания из Санкт-Петербурга. Контракт на реконструкцию Исторического бульвара она выиграла в сентябре 2018 года. Закончить реконструкцию тогда планировалось к концу 2019-го, но сроки неоднократно переносились из-за конфликтов с субподрядчиками, которые жаловались на то, что «Меандр» не выплачивает им деньги за работу.

Читайте: Всех прибывающих в Крым будут отправлять на двухнедельную самоизоляцию

Ранее в отношении руководителей компании было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» по факту хищения бюджетных денежных средств в особо крупном размере.

Как сообщалось ранее, всего на реставрацию Исторического бульвара заложено 436 млн рублей. Она предусматривает замену всей инфраструктуры, установку освещения, облагораживание всей территории. В том числе археологи провели масштабные раскопки четвертого бастиона – одного из основных укреплений периода первой обороны Севастополя.

Новости Крыма сообщали ранее:

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Воскресенье, 12 апреля 2020: Аксенов призвал дорожников в Крыму стать стахановцами. Глава Крыма Сергей Аксенов потребовал развернуть масштабные дорожные работы по всей республике. Из-за ограничительных мер по коронавирусу сейчас сложились оптимальные условия для их работы.

Суббота, 11 апреля 2020: В Крыму запретят вахтовую работу на стройках. В Крыму для предупреждения распространения коронавирусной инфекции запретят вахтовый метод работы на действующих строительных площадках.

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Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/17/v-sevastopole-otstranili-podryadchika-remonta-istoricheskogo-bulvara-130379/

 
 

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