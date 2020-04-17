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В Севастополе лук и чеснок подорожали в два раза с начала апреля

Пятница
17 апреля 2020
11:05

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Новости за:
2020
Апрель 2020
17 апреля 2020


На третьей неделе карантина в супермаркетах Севастополя подорожали лук и чеснок.

Цена на эти продукты подскочила в два раза по сравнению с первой неделей борьбы с коронавирусом.

В супермаркетах установили новую цену на лук репчатый, который теперь стоит более 50 рублей за килограмм. Он оказался дороже ялтинского лука.

В начале карантина 6 апреля килограмм лука стоил 25-27 рублей, на второй неделе карантина цена подскочила до 40-45 рублей, на третьей неделе – до 51 рубля. Вместе с луком подорожал чеснок почти до 500 рублей за килограмм, корень хрена – до 400 рублей.

За две недели карантина в Севастополе цена на гречку, лук выросла в два раза, на лимоны – в четыре раза, на мясо – осталась почти на прежнем уровне, на яйца и муку рост составил в среднем 5-10%. Рекордсменом по росту стоимости стал корень имбиря из-за приписываемых ему иммуноукрепляющих свойств. Цена на имбирь доходила до 5-7 тыс. рублей за килограмм.

Читайте: Главными нарушителями карантина стали торговые точки Симферополя

6 апреля глава исполнительной власти Михаил Развожаев сообщил, что дал поручение прокуратуре по борьбе со спекулянтами. Представители властей провели встречу с руководителями супермаркетов. Торговцы пообещали не увеличивать наценки на товары и предупредили, что повышение цен может быть из-за роста закупочной цены.

В тот же день начальник управления потребительского рынка правительства Севастополя Вадим Кирпичников сообщил о снижении цен на некоторые основные продукты питания – говядину, рыбу мороженую, рис, крупу гречневую и морковь. Вадим Кирпичников тогда исключил повышение закупочных цен. Он аргументировал тем, что супермаркеты получают товар из распределительных центров по оговоренным ценам.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: В Крыму отменили плату за аренду республиканской собственности. Предприниматели и организации, арендующие объекты республиканской собственности, освобождены от арендных платежей за апрель.

Вторник, 14 апреля 2020: В Крыму не будут взимать арендную плату с республиканского имущества за апрель. Глава Республики Крым Сергей Аксенов принял решение о полной отмене в апреле арендной платы за имущество, находящееся в республиканской собственности, для предприятий и организаций, которые простаивают из-за ситуации с коронавирусом.

Понедельник, 13 апреля 2020: В Крыму типографиям и СМИ официально разрешат работать в период коронавируса. Перечень предприятий, которым разрешено работать в период карантинных ограничений, будет расширен с завтрашнего дня.

Суббота, 11 апреля 2020: Главными нарушителями карантина стали торговые точки Симферополя. Администрациями муниципальных образований ежедневно проводятся рейды по выявлению организаций, нарушающих карантинные мероприятия в Республике Крым.

 

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http://news.allcrimea.net/news/2020/4/17/v-sevastopole-luk-i-chesnok-podorozhali-v-dva-raza-s-nachala-aprelya-130396/

 
 

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