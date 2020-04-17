В Крыму поручили разобраться с забитым общественным транспортом

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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17 апреля 2020
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Об этом заявил председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк на заседании оперштаба по ситуации с коронавирусом.
Он пояснил, что проверочные выезды сотрудников Центра оперативного реагирования выявили большие толпы людей на остановках и в общественном транспорте в вечерние и особенно утренние часы.
«Хотел бы обратить внимание администрации Симферополя на конечную остановку Маршала Жукова: не соблюдается практически график движения автобусов, реальный интервал составляет минимум 20 минут», - отметил Гоцанюк, поручив Министерству транспорта увеличить частоту рейсов.
Аналогичное поручение поступило ведомству по поводу автостанции «Западная», откуда в вечернее время из трех рейсов на Бахчисарай, как выяснилось, выходит всего один.
Читайте: В Крыму работа междугороднего транспорта приостановлена до 30 апреля
«Из трех заявленных рейсов с автостанции «Западная» – в 18:20, в 18:42 и 19:00 – до города Бахчисарай был зафиксирован выезд только одного автобуса. Причем загруженность более 100%, автобус набит битком» – отметил Гоцанюк.
Как сообщалось ранее, в Крыму по состоянию на 17 апреля выявлено три новых случая COVID-19, из них один завозной, два подтверждены у ранее контактировавших с зараженными. Всего с начала пандемии на территории полуострова выявлено 52 случая коронавирусной инфекции, из них 40 в Республике Крым, 12 – в Севастополе.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: Власти Ялты решили закрыть проезд на Ай-Петри. Движение транспорта по дороге Ялта – Ай-Петри будет ограничено на предстоящих выходных – с 18 по 20 апреля включительно.
Вчера: Гостей Крыма «обилетят» штрафами прямо на вокзалах и в аэропорту. Сотрудники транспортной полиции будут составлять административные протоколы в отношении жителей других российских регионов, которые прибывают в Крым на самолете или поезде и не имеют при себе соответствующего разрешения на пребывание в республике.
Среда, 15 апреля 2020: В Крыму работа междугороднего транспорта приостановлена до 30 апреля. Пригородное сообщение осуществляется ежедневно с 06:00 до 10:00 и с 17:09 до 21:00.
Вторник, 14 апреля 2020: Аэропорт Симферополь зафиксировал рекордное падение пассажиропотока. Рекордное падение пассажиропотока было зафиксировано в аэропорту Симферополь на фоне распространения новой коронавирусной инфекции.
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