Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Коронавирус в Крыму

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: В Крым через мост за сутки не пустили 45 автомобилей Власти готовят крымчан к мысле о карантине на все лето Власти справиться не могут: крымчане увеличивают риск распространения коронавируса Крымчанка побила поцейского палкой за замечание о самоизоляции Прибывших в Крым будут штрафовать за ложные данные в анкете

В Крыму поручили разобраться с забитым общественным транспортом

Пятница
17 апреля 2020
15:00

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Апрель 2020
17 апреля 2020


В Крыму поручили разобраться с забитым общественным транспортом

© zabor.zp.ua

Столице Крыма придется увеличить число рейсов в утренние часы, чтобы ликвидировать большое скопление крымчан, едущих на работу.

Об этом заявил председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк на заседании оперштаба по ситуации с коронавирусом.

Он пояснил, что проверочные выезды сотрудников Центра оперативного реагирования выявили большие толпы людей на остановках и в общественном транспорте в вечерние и особенно утренние часы.

«Хотел бы обратить внимание администрации Симферополя на конечную остановку Маршала Жукова: не соблюдается практически график движения автобусов, реальный интервал составляет минимум 20 минут», - отметил Гоцанюк, поручив Министерству транспорта увеличить частоту рейсов.

Аналогичное поручение поступило ведомству по поводу автостанции «Западная», откуда в вечернее время из трех рейсов на Бахчисарай, как выяснилось, выходит всего один.

Читайте: В Крыму работа междугороднего транспорта приостановлена до 30 апреля

«Из трех заявленных рейсов с автостанции «Западная» – в 18:20, в 18:42 и 19:00 – до города Бахчисарай был зафиксирован выезд только одного автобуса. Причем загруженность более 100%, автобус набит битком» – отметил Гоцанюк.

Как сообщалось ранее, в Крыму по состоянию на 17 апреля выявлено три новых случая COVID-19, из них один завозной, два подтверждены у ранее контактировавших с зараженными. Всего с начала пандемии на территории полуострова выявлено 52 случая коронавирусной инфекции, из них 40 в Республике Крым, 12 – в Севастополе.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Власти Ялты решили закрыть проезд на Ай-Петри. Движение транспорта по дороге Ялта – Ай-Петри будет ограничено на предстоящих выходных – с 18 по 20 апреля включительно.

Вчера: Гостей Крыма «обилетят» штрафами прямо на вокзалах и в аэропорту. Сотрудники транспортной полиции будут составлять административные протоколы в отношении жителей других российских регионов, которые прибывают в Крым на самолете или поезде и не имеют при себе соответствующего разрешения на пребывание в республике.

Среда, 15 апреля 2020: В Крыму работа междугороднего транспорта приостановлена до 30 апреля. Пригородное сообщение осуществляется ежедневно с 06:00 до 10:00 и с 17:09 до 21:00.

Вторник, 14 апреля 2020: Аэропорт Симферополь зафиксировал рекордное падение пассажиропотока. Рекордное падение пассажиропотока было зафиксировано в аэропорту Симферополь на фоне распространения новой коронавирусной инфекции.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/17/v-krymu-poruchili-razobratsya-s-zabitym-obshestvennym-transportom-130411/

 
 

Транспорт Крыма

В Крыму поручили разобраться с забитым общественным транспортом

В Крыму поручили разобраться с забитым общественным транспортом

Власти Ялты решили закрыть проезд на Ай-Петри

Власти Ялты решили закрыть проезд на Ай-Петри

Гостей Крыма «обилетят» штрафами прямо на вокзалах и в аэропорту

Гостей Крыма «обилетят» штрафами прямо на вокзалах и в аэропорту

В Крыму работа междугороднего транспорта приостановлена до 30 апреля

В Крыму работа междугороднего транспорта приостановлена до 30 апреля

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

Власти готовят крымчан к мысле о карантине на все лето
СЮЖЕТ
Коронавирус в Крыму

Власти готовят крымчан к мысле о карантине на все лето

Тренды недели

Власти Ялты составляют «черный список» отелей

Власти Ялты составляют «черный список» отелей

Если патруль «поймал» под магазином: советы крымского адвоката

Если патруль «поймал» под магазином: советы крымского адвоката

Россияне массово скупают летние туры в Крым

Россияне массово скупают летние туры в Крым

В каких городах Крыма очень высокая угроза распространения коронавируса

В каких городах Крыма очень высокая угроза распространения коронавируса

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.