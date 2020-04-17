В Крыму поручили разобраться с забитым общественным транспортом

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Столице Крыма придется увеличить число рейсов в утренние часы, чтобы ликвидировать большое скопление крымчан, едущих на работу.

Об этом заявил председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк на заседании оперштаба по ситуации с коронавирусом.

Он пояснил, что проверочные выезды сотрудников Центра оперативного реагирования выявили большие толпы людей на остановках и в общественном транспорте в вечерние и особенно утренние часы.

«Хотел бы обратить внимание администрации Симферополя на конечную остановку Маршала Жукова: не соблюдается практически график движения автобусов, реальный интервал составляет минимум 20 минут», - отметил Гоцанюк, поручив Министерству транспорта увеличить частоту рейсов.

Аналогичное поручение поступило ведомству по поводу автостанции «Западная», откуда в вечернее время из трех рейсов на Бахчисарай, как выяснилось, выходит всего один.

Читайте: В Крыму работа междугороднего транспорта приостановлена до 30 апреля

«Из трех заявленных рейсов с автостанции «Западная» – в 18:20, в 18:42 и 19:00 – до города Бахчисарай был зафиксирован выезд только одного автобуса. Причем загруженность более 100%, автобус набит битком» – отметил Гоцанюк.

Как сообщалось ранее, в Крыму по состоянию на 17 апреля выявлено три новых случая COVID-19, из них один завозной, два подтверждены у ранее контактировавших с зараженными. Всего с начала пандемии на территории полуострова выявлено 52 случая коронавирусной инфекции, из них 40 в Республике Крым, 12 – в Севастополе.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера : Власти Ялты решили закрыть проезд на Ай-Петри. Движение транспорта по дороге Ялта – Ай-Петри будет ограничено на предстоящих выходных – с 18 по 20 апреля включительно.

Вчера : Гостей Крыма «обилетят» штрафами прямо на вокзалах и в аэропорту. Сотрудники транспортной полиции будут составлять административные протоколы в отношении жителей других российских регионов, которые прибывают в Крым на самолете или поезде и не имеют при себе соответствующего разрешения на пребывание в республике.

Среда, 15 апреля 2020 : В Крыму работа междугороднего транспорта приостановлена до 30 апреля. Пригородное сообщение осуществляется ежедневно с 06:00 до 10:00 и с 17:09 до 21:00.

Вторник, 14 апреля 2020 : Аэропорт Симферополь зафиксировал рекордное падение пассажиропотока. Рекордное падение пассажиропотока было зафиксировано в аэропорту Симферополь на фоне распространения новой коронавирусной инфекции.