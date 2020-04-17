В Крыму еще три новых случая заражения коронавирусом

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Сезон все? Пик заболеваемости COVID-19 наступит только в середине лета Под наблюдением из-за COVID в Крыму остаются более 2000 человек Появились новые данные об инкубационном периоде коронавируса Монастырь в Севастополе закрылся на карантин из-за паломника с коронавирусом Севастопольцы начали подделывать пропуска, чтобы выходить на улицу
Использованы материалы: Новости Крыма
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Апрель 2020
17 апреля 2020
Об этом Глава РК Сергей Аксенов заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
Так в Керчи инфекцию диагностировали у моряка, прилетевшего из Ирана. Случаи в Армянске и Красногвардейском – контактные от пациентов с ранее диагностированной коронавирусной инфекцией.
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Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 40 случаев новой коронавирусной инфекции. 15 человек уже выписали.
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Сегодня: Сезон все? Пик заболеваемости COVID-19 наступит только в середине лета. В России пик заболеваемости COVID-19 наступит примерно в июне-июле, затем будет снижение.
Сегодня: Под наблюдением из-за COVID в Крыму остаются более 2000 человек. Из-за коронавируса в Крыму под наблюдением остаются более двух тысяч человек.
Сегодня: Появились новые данные об инкубационном периоде коронавируса. Инкубационный период коронавирусной инфекции может составлять более двух недель.
Вчера: Итальянские ученые допустили снижение риска заражения коронавирусом у собаководов. Организм человека, у которого есть собака, может быть лучше готов к встрече с коронавирусом.
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