В Крыму еще три новых случая заражения коронавирусом

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За последние сутки в Крыму официально подтверждено три новых случая заражения коронавирусом: в Керчи, Армянске и Красногвардейском районе.

Об этом Глава РК Сергей Аксенов заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

Так в Керчи инфекцию диагностировали у моряка, прилетевшего из Ирана. Случаи в Армянске и Красногвардейском – контактные от пациентов с ранее диагностированной коронавирусной инфекцией.

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Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 40 случаев новой коронавирусной инфекции. 15 человек уже выписали.

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