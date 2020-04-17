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В Крыму девятиклассники будут сдавать только два экзамена

Пятница
17 апреля 2020
12:53

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Апрель 2020
17 апреля 2020


Ученики девятых классов крымских школ будут сдавать только два экзамена.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщила министр образования республики Валентина Лаврик.

«Девятые классы будут сдавать только два обязательных экзамена – математику и русский язык, однако сроки, когда они будут проведены, пока не установлены. Дети будут сдавать эти предметы в своих образовательных организациях, а не как раньше в пунктах проведения обязательного государственного экзамена», - сказала Валентина Лаврик.Кроме того, установлена начальная дата сдачи единственного государственного экзамена.

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«Есть стартовая дата сдачи ЕГЭ – с 8 июня. Я думаю, что форма проведения экзамена изменена не будет, другое дело, что будет изменен график и подход к организации пунктов проведения экзамена», - подытожила Валентина Лаврик.

Как ранее сообщалось, из-за пандемии коронавируса в республике принято решение перевести всех школьников на дистанционное обучение до 30 апреля. 

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