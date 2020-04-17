В Крыму арестовали главу предприятия за посредничество во взятке

Генеральному директору ООО «Крымская служба технического заказчика» предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.

Об этом сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополе.

Ранее сообщалось, что должностные лица Службы государственного строительного надзора Республики Крым, заведующий отделом и главный консультант отдела, потребовали от представителя частной фирмы» передавать им 240 тысяч рублей каждые полгода на протяжении пяти лет за общее покровительство при осуществлении надзора за жилым комплексом «Евпатория». Для перечисления средств они предоставили расчетный счет, открытый в банке на подконтрольный им субъект предпринимательской деятельности. После того как первая сумма была заплачена предпринимателем, сотрудники стройнадзора были задержаны, возбуждены уголовные дела.

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Гендиректор «Крымской службы технического заказчика» выступал в качества посредника при переговорах и оформлении договора на оказание услуг по осуществлению строительного контроля. Сообщается, что он действовал по поручению сотрудников Службы.

По ходатайству следствия суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Аналогичная мера пресечения ранее была избрана и сотрудникам Службы госстройнадзора. Расследование уголовных дел продолжается.

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