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В Крым через мост за сутки не пустили 45 автомобилей

Пятница
17 апреля 2020
16:49

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Апрель 2020
17 апреля 2020


Полицейские за прошедшие сутки не пропустили через пункты контроля на Крымском мосту 45 транспортных средств.

Об этом в ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в республике сообщил замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин.

«У нас за сутки прибыло 2043 транспортных средства, не допустили мы 30 транспортных средств. Убыло с территории Республики Крым 1939, 15 мы на выезд не допустили. Так как не было соответствующих оснований (на проезд)», – сообщил Смаглин.

Пост контроля на Крымском мосту появился в начале апреля. На посту проверяют всех граждан, въезжающих на полуостров. У водителей и пассажиров проверяют температуру, узнают цель визита в Крым и собирают контактную информацию.

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До 30 апреля в Крыму действует режим повышенной готовности, который предполагает остановку деятельности многих предприятий и организаций, а также самоизоляцию граждан. За нарушение ограничений сотрудники полиции накладывают штрафы, в том числе и на приезжих граждан, которые находятся в республике без необходимости.

Глава Крыма ввел дополнительные выплаты и льготы для граждан и предприятий, ведется работа над еще одним пакетом мер поддержки. На прямую финансовую помощь гражданам из крымского бюджета планируется выделить 3 млрд рублей.

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Сегодня: Прибывших в Крым будут штрафовать за ложные данные в анкете. Соответствующая нормативно-правовая база будет подготовлена до конца дня.

 

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