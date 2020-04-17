Туристическую отрасль возможно ждет большой отложенный спрос

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Власти Крыма относятся к сезону-2020 с «осторожным оптимизмом» Туроператоры рассказали о спросе на отдых в Крыму Ночевка в Крыму в мае обойдется туристам в среднем в 2200 рублей Курортный сезон в Крыму может быть сорван Наплыв туристов может обернуться неприятностями для Крыма

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После снятия ограничений из-за коронавирусной инфекции у россиян появится огромный туристический спрос.

Это дает надежду, что туризм имеет неплохие перспективы после кризиса. Такое мнение высказала на онлайн-конференции исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее словам, отложенный спрос на путешествия - это фактор, который не вызывает никаких сомнений, несмотря на весь негатив, который свалился на туристический рынок.

«Абсолютно все люди, которые отложили, перенесли или даже еще не планировали поездку, понимают, что когда бы кризис не закончился, они обязательно будут отдыхать.

Они хотят куда-нибудь поехать, сменить картинку и декорацию хоть на короткое время», - цитирует Ломидзе агентство РИА Новости.

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Представитель АТОР добавила, что в целом после пандемии у туристической отрасли будут неплохие перспективы.

В Крыму из-за ситуации с коронавирусом власти запретили бронирование отелей и гостиниц до 1 июня 2020 года.

Ранее в министерстве туризма и курортов Крыма сообщили, что из-за ограничительных мер за апрель и май Крым останется без 900-950 тысяч туристов.

В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что курортный сезон в Крыму состоится, только если крымчане не будут нарушать режим самоизоляции, а эпидобстановка на полуострове будет благоприятной.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Ставку налога для турбизнеса, работающего по «упрощенке», снизят в два раза. В Крыму в первом чтении внесены изменения в Закон о специальных налоговых режимах, куда в том числе по представлению Министерства курортов и туризма РК вошло снижение ставки налога по упрощенной системе налогообложения для предприятий туротрасли.

Сегодня : Власти готовят крымчан к мысле о карантине на все лето. Спикер регионального парламента призвал адекватно оценивать ситуацию, без паники и без чрезмерного оптимизма.

Вчера : Аксенов рассказал, когда в Крыму начнется курортный сезон. В Крыму в скором времени возможно возобновление работы объектов санаторно-курортной сферы, если на полуострове улучшится эпидобстановка.

Среда, 15 апреля 2020 : «Август - под вопросом»: крымские отельеры готовятся к краху?. Владельцы крымских отелей опасаются краха своего бизнеса, если ограничительные меры из-за коронавируса не снимут к лету, об этом информагентству «Интерфакс» заявила руководительница Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Пархоменко.