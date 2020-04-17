Суд в Крыму продлил арест экс-главе Евпатории Филонову

© Крым.реалии

Железнодорожный райсуд Симферополя 16 апреля продлил арест экс-главе Евпатории Андрею Филонову.

Об этом сообщил его адвокат Александр Вольвач.

«16 апреля был суд и продлили еще на месяц и 24 суток. Прокурор заявил ходатайство о продлении меры пресечения, а мы, соответственно, на изменение на домашний арест с учетом коронавируса», – сказал Вольвач.

Во вторник, 4 февраля, Третий апелляционный суд общей юрисдикции в городе Сочи отклонил в удовлетворении жалобы стороны защиты на арест экс-главы Евпатории Андрея Филонова и дополнительно продлил ему меру пресечения до 19 апреля.

Читайте: В Красноперекопске участковый успел спасти 71-летнюю бабушку от пьяного внука

Филонова задержали 3 апреля 2019 года сотрудники ФСБ России. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Позже сообщалось, что против него возбуждено еще одно уголовное дело.

По данным ФСБ России, Филонов изменял вид разрешенного использования земельных участков для дальнейшей передачи их в аренду по заниженной стоимости.​

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Сотрудник «Воды Крыма» попался на вымогательстве взятки с фитнес-центра. Мастер одного из филиалов государственного предприятия «Вода Крыма» вымогал 50 тыс рублей за сокрытие выявленного им несанкционированного подключения к сетям водопровода.

Сегодня : Суд продлил арест «последователям Рослякова» из Керчи. Киевский районный суд Симферополя продлил меру пресечения подросткам, которые готовились совершить теракт в учебных заведениях Керчи в феврале текущего года.

Сегодня : В Крым через мост за сутки не пустили 45 автомобилей. Полицейские за прошедшие сутки не пропустили через пункты контроля на Крымском мосту 45 транспортных средств.

Сегодня : В Крыму арестовали главу предприятия за посредничество во взятке. Генеральному директору ООО «Крымская служба технического заказчика» предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.