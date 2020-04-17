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Власть -> Суды, прокуратура, полиция

Суд в Крыму продлил арест экс-главе Евпатории Филонову

Пятница
17 апреля 2020
19:47

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Регионы Крыма: Евпатория

Новости за:
2020
Апрель 2020
17 апреля 2020


Суд в Крыму продлил арест экс-главе Евпатории Филонову

© Крым.реалии

Железнодорожный райсуд Симферополя 16 апреля продлил арест экс-главе Евпатории Андрею Филонову.

Об этом сообщил его адвокат Александр Вольвач.

«16 апреля был суд и продлили еще на месяц и 24 суток. Прокурор заявил ходатайство о продлении меры пресечения, а мы, соответственно, на изменение на домашний арест с учетом коронавируса», – сказал Вольвач.

Во вторник, 4 февраля, Третий апелляционный суд общей юрисдикции в городе Сочи отклонил в удовлетворении жалобы стороны защиты на арест экс-главы Евпатории Андрея Филонова и дополнительно продлил ему меру пресечения до 19 апреля.

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Филонова задержали 3 апреля 2019 года сотрудники ФСБ России. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Позже сообщалось, что против него возбуждено еще одно уголовное дело.

По данным ФСБ России, Филонов изменял вид разрешенного использования земельных участков для дальнейшей передачи их в аренду по заниженной стоимости.​

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Суды, прокуратура, полиция

Суд в Крыму продлил арест экс-главе Евпатории Филонову

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