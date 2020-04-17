Суд в Крыму продлил арест экс-главе Евпатории Филонову

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17 апреля 2020
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Об этом сообщил его адвокат Александр Вольвач.
«16 апреля был суд и продлили еще на месяц и 24 суток. Прокурор заявил ходатайство о продлении меры пресечения, а мы, соответственно, на изменение на домашний арест с учетом коронавируса», – сказал Вольвач.
Во вторник, 4 февраля, Третий апелляционный суд общей юрисдикции в городе Сочи отклонил в удовлетворении жалобы стороны защиты на арест экс-главы Евпатории Андрея Филонова и дополнительно продлил ему меру пресечения до 19 апреля.
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Филонова задержали 3 апреля 2019 года сотрудники ФСБ России. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Позже сообщалось, что против него возбуждено еще одно уголовное дело.
По данным ФСБ России, Филонов изменял вид разрешенного использования земельных участков для дальнейшей передачи их в аренду по заниженной стоимости.
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