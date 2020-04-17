Суд продлил арест «последователям Рослякова» из Керчи

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Керчь
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17 апреля 2020
Об этом рассказали в пресс-службе суда.
«Киевский районный суд продлил меру пресечения «последователям Рослякова» до 18 июля. Они обвиняются по статье 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление«- ред.) и статье 205 УК РФ («Террористический акт» – ред.)», - сообщили в пресс-службе.
18 февраля 2020 года правоохранители задержали в Керчи двух подростков, Один из подозреваемых 2003 годов рождения учился в 9 классе местной школы №15, второй юноша 2004 года рождения – студент Керченского морского колледжа. Оба оказались последователями виновника керченской трагедии 2018 года Владислава Рослякова. Они вели в соцсетях группы «смерти». Дома у задержанных нашли самодельные взрывные устройства с поражающими элементами. Также сообщалось, что бомбы они испытывали на животных.
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Тогда Киевским районом судом города Симферополя подростков заключили под стражу на два месяца, до 18 апреля 2020 года.
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