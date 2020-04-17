Ставку налога для турбизнеса, работающего по «упрощенке», снизят в два раза

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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17 апреля 2020
Об этом сообщила пресс-служба Минкурортов РК.
Так, теперь ставка налога по упрощенной системе налогообложения от дохода — 2%, от разницы между доходами и расходами — 5%, то есть снижена в 2 раза на весь период 2020 года.
— Хотелось бы поблагодарить Министерство финансов РК и депутатский корпус. Это еще один и не последний конкретный шаг по снижению финансовой нагрузки и сохранению стабильности в туристической сфере, — отметил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.
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