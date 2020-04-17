Сотрудник «Воды Крыма» попался на вымогательстве взятки с фитнес-центра

Мастер одного из филиалов государственного предприятия «Вода Крыма» вымогал 50 тыс рублей за сокрытие выявленного им несанкционированного подключения к сетям водопровода.

Как сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым, факт вымогательства выявлен в начале марта текущего года.

«Установлено, что злоумышленник, находясь в помещении фитнес-зала, выявил факт самовольного подключения к сетям водопровода и сообщил владельцу заведения о том, что за данное нарушение могут взыскать денежные средства в размере 600 тыс рублей в пользу «Воды Крыма». После чего с целью незаконного обогащения, используя свое служебное положение, он предложил предпринимателю передать ему денежные средства в сумме 10% от предполагаемого штрафа за то, что он «закроет глаза» на выявленные нарушения», – говорится в сообщении.

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В МВД отметили, что владелица заведения приняла решение не платить взятку и сообщила о вымогательстве правоохранителям. Во время встречи с вымогателем руководитель фитнес-зала попросила скидку, на что задержанный согласился и назвал сумму 50 тыс рублей.

Подозреваемого задержали с поличным, во время получения денег. В настоящее время правоохранители проверяют причастность задержанного к совершению иных противозаконных деяний. По данному факту возбужденно и расследуется уголовное дело.

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