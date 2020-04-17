Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Происшествия -> Суды, прокуратура, полиция

Сотрудник «Воды Крыма» попался на вымогательстве взятки с фитнес-центра

Пятница
17 апреля 2020
18:01

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Апрель 2020
17 апреля 2020


Мастер одного из филиалов государственного предприятия «Вода Крыма» вымогал 50 тыс рублей за сокрытие выявленного им несанкционированного подключения к сетям водопровода.

Как сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым, факт вымогательства выявлен в начале марта текущего года.

«Установлено, что злоумышленник, находясь в помещении фитнес-зала, выявил факт самовольного подключения к сетям водопровода и сообщил владельцу заведения о том, что за данное нарушение могут взыскать денежные средства в размере 600 тыс рублей в пользу «Воды Крыма». После чего с целью незаконного обогащения, используя свое служебное положение, он предложил предпринимателю передать ему денежные средства в сумме 10% от предполагаемого штрафа за то, что он «закроет глаза» на выявленные нарушения», – говорится в сообщении.

Читайте: Сотрудников Ялтинского подразделения Госкомрегистра проверяют на предмет коррупции

В МВД отметили, что владелица заведения приняла решение не платить взятку и сообщила о вымогательстве правоохранителям. Во время встречи с вымогателем руководитель фитнес-зала попросила скидку, на что задержанный согласился и назвал сумму 50 тыс рублей.

Подозреваемого задержали с поличным, во время получения денег. В настоящее время правоохранители проверяют причастность задержанного к совершению иных противозаконных деяний. По данному факту возбужденно и расследуется уголовное дело.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Суд продлил арест «последователям Рослякова» из Керчи. Киевский районный суд Симферополя продлил меру пресечения подросткам, которые готовились совершить теракт в учебных заведениях Керчи в феврале текущего года.

Сегодня: В Крым через мост за сутки не пустили 45 автомобилей. Полицейские за прошедшие сутки не пропустили через пункты контроля на Крымском мосту 45 транспортных средств.

Сегодня: В Крыму арестовали главу предприятия за посредничество во взятке. Генеральному директору ООО «Крымская служба технического заказчика» предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.

Сегодня: Прибывших в Крым будут штрафовать за ложные данные в анкете. Соответствующая нормативно-правовая база будет подготовлена до конца дня.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/17/sotrudnik-vody-kryma-popalsya-na-vymogatelstve-vzyatki-s-fitnestsentra-130410/

 
 

Суды, прокуратура, полиция

МВД фиксирует рост нарушений режима самоизоляции в Крыму

МВД фиксирует рост нарушений режима самоизоляции в Крыму

Севастопольцы начали подделывать пропуска, чтобы выходить на улицу

Севастопольцы начали подделывать пропуска, чтобы выходить на улицу

Силовики оштрафовали рыбака в Севастополе за «нарушение карантина»

Силовики оштрафовали рыбака в Севастополе за «нарушение карантина»

На ялтинца составили протокол за «поездку к банкомату»

На ялтинца составили протокол за «поездку к банкомату»

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

Власти готовят крымчан к мысле о карантине на все лето
СЮЖЕТ
Коронавирус в Крыму

Власти готовят крымчан к мысле о карантине на все лето

Тренды недели

Власти Ялты составляют «черный список» отелей

Власти Ялты составляют «черный список» отелей

Если патруль «поймал» под магазином: советы крымского адвоката

Если патруль «поймал» под магазином: советы крымского адвоката

Россияне массово скупают летние туры в Крым

Россияне массово скупают летние туры в Крым

В каких городах Крыма очень высокая угроза распространения коронавируса

В каких городах Крыма очень высокая угроза распространения коронавируса

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.