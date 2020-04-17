Синоптик спрогнозировал сильные ливни и похолодание в Крыму

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Новости за:
2020
Апрель 2020
17 апреля 2020
© Новости Крыма
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос« Евгений Тишковец.
По его словам, сейчас Крым находится во власти антициклона: в пятницу тепло и без осадков. Температура будет в рамках своей климатической нормы, днем до +14…+17. Юго-западный ветер, 4-9 метров в секунду. Однако в пасхальное воскресенье погода изменится.
«Самая ненастная, пасмурная и дождливая погода ждет крымчан на следующей неделе. Северный ветер, дожди и пониженный температурный фон: ночью +1…+6, возможно понижение до 0. Днем от +8…+13. В понедельник с запада Крым атакует Балканский циклон, который принесет ливневые дожди. По моим оценкам может выпасть до 25-30 мм. осадков. Это составляет как минимум 88% от месячной нормы. С учетом того, что в Крыму есть дефицит воды, это пойдет на пользу», - рассказал синоптик.
Читайте: Прогноз погоды в Крыму на пятницу 17 апреля
Он уточнил, что такая погода, возможно, будет держаться в Крыму до конца месяца.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Прогноз погоды в Крыму на пятницу 17 апреля. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 10 до 16, ближайшей ночью от 6 до 11 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 41 до 83 процентов. Скорость ветра будет достигать 11 м/с.
Вчера: Прогноз погоды в Крыму на четверг 16 апреля. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 7 до 13, ближайшей ночью от 2 до 10 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 47 до 76 процентов. Скорость ветра будет достигать 9 м/с.
Среда, 15 апреля 2020: В Крыму снова ожидаются ночные заморозки. Ночью и утром 16 и 17 апреля в Республике Крым на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки.
Среда, 15 апреля 2020: Прогноз погоды в Крыму на среду 15 апреля. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 4 до 12, ближайшей ночью от 4 до 11 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 40 до 91 процентов. Скорость ветра будет достигать 11 м/с.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/17/sinoptik-sprognoziroval-silnye-livni-i-poholodanie-v-krymu-130406/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
Печальное зрелище: что осталось от водохранилищ в Крыму
14:11 Члены этнической группировки отправятся в колонию за вымогательство в Крыму
13:34 МВД фиксирует рост нарушений режима самоизоляции в Крыму
13:33 Жительница Симферополя попалась на краже дорогого алкоголя из гипермаркета
12:53 В Крыму девятиклассники будут сдавать только два экзамена
12:50 Психоневрологический интернат в Крыму закрывают на обсервацию
12:42 Власти Крыма рассказали подробности о новых заболевших коронавирусом
12:12 Симферопольские власти изменили перечень подлежащих ремонту дорог
11:50 Крымчане жалуются, что «деньги на исходе»