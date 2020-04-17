Симферопольские власти изменили перечень подлежащих ремонту дорог

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Регионы Крыма: Симферополь
Новости за:
2020
Апрель 2020
17 апреля 2020
Документ опубликован на сайте горадминистрации.
«Внести изменения в постановление администрации города Симферополя Республики Крым от 6 апреля 2020 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих ремонту в рамках паспорта регионального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым», изложив приложение к нему в новой редакции», – сказано в постановлении, подписанном главой администрации Еленой Проценко.
В частности, из первоначального перечня по ремонту дорог убрали улицу Крымской Правды, но добавили улицу Промышленную и переулок Народный. Таким образом, в этом году в Симферополе в рамках нацпроекта отремонтируют 21 объект улично-дорожной сети.
Читайте: Из-за режима самоизоляции крымчане стали тратить больше электроэнергии
Первоначальный перечень планируемых к ремонту улиц власти обнародовали полторы недели назад.
Ранее предполагалось, что масштабный ремонт городских, межмуниципальных и региональных дорог в Крыму начнется с апреля. По информации главы Крыма Сергея Аксенова, на этот год в рамках нацпроектов на ремонт дорог планировалось направить почти 3 млрд рублей.
Новости Крыма сообщали ранее:
Среда, 15 апреля 2020: Во время самоизоляции Севастополь утопает в «домашних» отходах. В период введенного режима всеобщей самоизоляции в Севастополе существенно возрос объем «домашнего» мусора.
Среда, 15 апреля 2020: В Крыму расторгнут договор с управляющей компанией, не проводящей дезобработку подъездов. Управляющая компания ООО «Югжилсервис 2» не проводит дезинфекцию подъездов многоквартирных домов в Раздольненском и Бахчисарайском районах. Главам администраций рекомендуют расторгнуть договор.
Вторник, 14 апреля 2020: Ротонда на набережной Алушты под угрозой разрушения. Ротонда на набережной Алушты, которая считается визитной карточкой города, после зимних штормов оказалась под угрозой разрушения.
Вторник, 14 апреля 2020: Печальное зрелище: что осталось от водохранилищ в Крыму. Коронавирус на время вытеснил из сознания крымчан традиционные проблемы региона.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/17/simferopolskie-vlasti-izmenili-perechen-podlezhashih-remontu-dorog-130375/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
Печальное зрелище: что осталось от водохранилищ в Крыму
14:11 Члены этнической группировки отправятся в колонию за вымогательство в Крыму
13:34 МВД фиксирует рост нарушений режима самоизоляции в Крыму
13:33 Жительница Симферополя попалась на краже дорогого алкоголя из гипермаркета
12:53 В Крыму девятиклассники будут сдавать только два экзамена
12:50 Психоневрологический интернат в Крыму закрывают на обсервацию
12:42 Власти Крыма рассказали подробности о новых заболевших коронавирусом
12:12 Симферопольские власти изменили перечень подлежащих ремонту дорог
11:50 Крымчане жалуются, что «деньги на исходе»