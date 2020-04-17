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Власть -> Коммунальное хозяйство

Симферопольские власти изменили перечень подлежащих ремонту дорог

Пятница
17 апреля 2020
12:12

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
17 апреля 2020


Администрация Симферополя внесла изменения в перечень улиц, подлежащих в 2020 году дорожному ремонту в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Документ опубликован на сайте горадминистрации.

«Внести изменения в постановление администрации города Симферополя Республики Крым от 6 апреля 2020 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих ремонту в рамках паспорта регионального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым», изложив приложение к нему в новой редакции», – сказано в постановлении, подписанном главой администрации Еленой Проценко.

В частности, из первоначального перечня по ремонту дорог убрали улицу Крымской Правды, но добавили улицу Промышленную и переулок Народный. Таким образом, в этом году в Симферополе в рамках нацпроекта отремонтируют 21 объект улично-дорожной сети.

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Первоначальный перечень планируемых к ремонту улиц власти обнародовали полторы недели назад. 

Ранее предполагалось, что масштабный ремонт городских, межмуниципальных и региональных дорог в Крыму начнется с апреля. По информации главы Крыма Сергея Аксенова, на этот год в рамках нацпроектов на ремонт дорог планировалось направить почти 3 млрд рублей.

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