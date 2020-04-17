Сезон все? Пик заболеваемости COVID-19 наступит только в середине лета

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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17 апреля 2020
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Об этом заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
Он предупредил, что до указанного периода количество заболевших и умерших будет нарастать.
«Каждый день мы видим все большее количество заболевших, но поскольку опять-таки большинство экспертов сходятся во мнении, что пик будет где-то в июне-июле, то, конечно, эти цифры нас не должны пугать, как бы они значимы ни были», - пояснил врач на онлайн-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня».
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По актуальным данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,9 миллиона случаев заражения, свыше 123 тысяч человек скончались.
В России, по данным на 16 апреля, зафиксировано более 27 тыс. случаев заражения COVID-19. Более трех тысяч заболевших выявлены за последние сутки.
Выздоровели около двух тысяч человек, умерли – 232 человека.
В Крыму зафиксировано 49 случаев COVID-19. Из них 37 человек выявлено на территории Республики Крым, 12 человек – в Севастополе.
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