Россия перебросит военных из Крыма в Абхазию для борьбы с коронавирусом

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Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Черноморского флота России перебрасываются в самопровозглашенную Абхазию для помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в пресс-службе флота.

«В настоящее время колонна из 13 специальных автомобилей, в том числе мобильные комплексы аэрозольной дезинфекции, авторазливочные станции АРС-14М и тепловые машины ТМС-65У с реактивным двигателем совершает марш с Крымского полуострова в республику Абхазия», – цитирует сообщение флота российский «Интерфакс».

Сообщается, что по прибытию на место подразделения развернут временный автопарк и пункты спецобработки техники, задействованной в процессе дезинфекции. Затем российские специалисты вместе с абхазскими медиками оценят объем предстоящих работ и приступят к дезинфекции.

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В Абхазии в последний раз сообщали о заболевших коронавирусом 14 апреля. На сайте самопровозглашенного правительства указано, что на территории республики зафиксировано три случая болезни.

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