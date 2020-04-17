Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Коронавирус в Крыму

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Власти Крыма решили воевать с «диванными войсками», которые «воют с помощью фейков» Крымчане в самоизоляции стали чаще выпивать Повреждены 70 процентов легких: севастополец с Covid выписан из больницы Режим самоизоляции в Севастополе продлевается до 30 апреля В Крым через мост за сутки не пустили 45 автомобилей

Россия перебросит военных из Крыма в Абхазию для борьбы с коронавирусом

Пятница
17 апреля 2020
21:38

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Новости за:
2020
Апрель 2020
17 апреля 2020


Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Черноморского флота России перебрасываются в самопровозглашенную Абхазию для помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в пресс-службе флота.

«В настоящее время колонна из 13 специальных автомобилей, в том числе мобильные комплексы аэрозольной дезинфекции, авторазливочные станции АРС-14М и тепловые машины ТМС-65У с реактивным двигателем совершает марш с Крымского полуострова в республику Абхазия», – цитирует сообщение флота российский «Интерфакс».

Сообщается, что по прибытию на место подразделения развернут временный автопарк и пункты спецобработки техники, задействованной в процессе дезинфекции. Затем российские специалисты вместе с абхазскими медиками оценят объем предстоящих работ и приступят к дезинфекции.

Читайте: В России отменили военный призыв для выпускников

В Абхазии в последний раз сообщали о заболевших коронавирусом 14 апреля. На сайте самопровозглашенного правительства указано, что на территории республики зафиксировано три случая болезни.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Планы российских военных на севастопольский берег измеряются гектарами. Школа водолазов ВМФ России займет 12,9 гектаров прибрежной территории Севастополя, а еще 2 гектара акватории Камышовой бухты.

Четверг, 16 апреля 2020: В Крыму проводят дезинфекцию военных предприятий. В Крыму проводят специальную обработку предприятий военно-промышленного комплекса.

Четверг, 16 апреля 2020: Российская авиация готовится к проведению военного парада в Крыму, несмотря на COVID-19. Российская армия продолжает подготовку к военному параду 9 мая в Крыму, несмотря на пандемию коронавируса.

Среда, 15 апреля 2020: Морские тральщики ЧФ начали тактические учения. Экипажи морских тральщиков Черноморского флота «Иван Голубец» и «Железняков» приступили к проведению планового тактического учения.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/17/rossiya-perebrosit-voennyh-iz-kryma-v-abhaziju-dlya-borby-s-koronavirusom-130432/

 
 

Армия и флот

Планы российских военных на севастопольский берег измеряются гектарами

Планы российских военных на севастопольский берег измеряются гектарами

В России отменили военный призыв для выпускников

В России отменили военный призыв для выпускников

Экипажи двух российских военных кораблей посадили на карантин у берегов Крыма

Экипажи двух российских военных кораблей посадили на карантин у берегов Крыма

Севастопольцы обиделись на военных водолазов

Севастопольцы обиделись на военных водолазов

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

Печальное зрелище: что осталось от водохранилищ в Крыму
СЮЖЕТ
Водный кризис

Печальное зрелище: что осталось от водохранилищ в Крыму

Тренды недели

Власти Ялты составляют «черный список» отелей

Власти Ялты составляют «черный список» отелей

Если патруль «поймал» под магазином: советы крымского адвоката

Если патруль «поймал» под магазином: советы крымского адвоката

Россияне массово скупают летние туры в Крым

Россияне массово скупают летние туры в Крым

В каких городах Крыма очень высокая угроза распространения коронавируса

В каких городах Крыма очень высокая угроза распространения коронавируса

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.