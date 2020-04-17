Россия перебросит военных из Крыма в Абхазию для борьбы с коронавирусом

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
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«В настоящее время колонна из 13 специальных автомобилей, в том числе мобильные комплексы аэрозольной дезинфекции, авторазливочные станции АРС-14М и тепловые машины ТМС-65У с реактивным двигателем совершает марш с Крымского полуострова в республику Абхазия», – цитирует сообщение флота российский «Интерфакс».
Сообщается, что по прибытию на место подразделения развернут временный автопарк и пункты спецобработки техники, задействованной в процессе дезинфекции. Затем российские специалисты вместе с абхазскими медиками оценят объем предстоящих работ и приступят к дезинфекции.
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В Абхазии в последний раз сообщали о заболевших коронавирусом 14 апреля. На сайте самопровозглашенного правительства указано, что на территории республики зафиксировано три случая болезни.
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