Режим самоизоляции в Севастополе продлевается до 30 апреля

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. Режим самоизоляции в Севастополе будет продлен до 30 апреля.

Об этом рассказал врио губернатора Михаил Развожаев в эфире местного телеканала.

Указ об этом будет подписан сегодня, 17 апреля.

«Как только будет преодолена ситуация в столице и в других регионах, а мы при этом продержимся и у нас не возникнет массовой вспышки и тяжелых форм, когда начнется спад, мы максимально остановим завозную инфекцию, тогда мы сможем потихоньку ослаблять режим внутри города», - сказал Развожаев.

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Как сообщалось ранее, в Севастополе сейчас официально зафиксировано 12 заразившихся коронавирусом. Четверо человек уже выздоровели и выписаны из больницы. Еще восемь пациентов сейчас получают лечение в инфекционной больнице.

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