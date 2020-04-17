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Коронавирус в Крыму

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Режим самоизоляции в Севастополе продлевается до 30 апреля

Пятница
17 апреля 2020
19:19

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
17 апреля 2020


Режим самоизоляции в Севастополе продлевается до 30 апреля

© pixabay.com

. Режим самоизоляции в Севастополе будет продлен до 30 апреля.

Об этом рассказал врио губернатора Михаил Развожаев в эфире местного телеканала.

Указ об этом будет подписан сегодня, 17 апреля.

«Как только будет преодолена ситуация в столице и в других регионах, а мы при этом продержимся и у нас не возникнет массовой вспышки и тяжелых форм, когда начнется спад, мы максимально остановим завозную инфекцию, тогда мы сможем потихоньку ослаблять режим внутри города», - сказал Развожаев.

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Как сообщалось ранее, в Севастополе сейчас официально зафиксировано 12 заразившихся коронавирусом. Четверо человек уже выздоровели и выписаны из больницы. Еще восемь пациентов сейчас получают лечение в инфекционной больнице.

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