Психоневрологический интернат в Крыму закрывают на обсервацию

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Власти Республики Крым приняли решение закрыть на две недели Красногвардейский психоневрологический интернат как обсерватор.

Об этом в ходе заседания оперативного штаба по вопросу предотвращения распространения инфекции вице-премьер – министр труда и социальной защиты Елена Романовская.

«Мы закрываем Красногвардейский психоневрологический интернат как обсерватор. Со вторника. Спасибо сотрудникам, которые согласились на две недели закрыться вместе с нашими психоневрологическими больными», – сообщила она.

Романовская отметила, что власти проработают вопрос обеспечения сотрудников интерната ежедневными горячими обедами. «Подопечные обеспечены полностью необходимым, дезинфекция будет полностью обеспечена», – резюмировала она.

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Ранее Романовская сообщила, что сотрудники Красногвардейского психоневрологического интерната были направлены на самоизоляцию из-за возможного риска заражения коронавирусом от сотрудника. Позже факт заболевания подтвердился.

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