Прогноз погоды в Крыму на пятницу 17 апреля

Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 10 до 16, ближайшей ночью от 6 до 11 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 41 до 83 процентов. Скорость ветра будет достигать 11 м/с.

Сайт Погода в Крыму (pogoda-v-krymy.ru) предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 17 апреля.

В Симферополе пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 59 процентов. Ветер юго-западный до 7 м/с. Температура воздуха днем от 11 до 14, ближайшей ночью от 6 до 8 градусов выше нуля.

В Ялте пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 45 до 54 процентов. Ветер западный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 12 до 15, ближайшей ночью от 9 до 11 градусов выше нуля.

В Севастополе пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 78 процентов. Ветер южный до 5 м/с. Температура воздуха днем от 9 до 11, ближайшей ночью от 8 до 10 градусов выше нуля.

В Феодосии пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 77 процентов. Ветер юго-западный до 9 м/с. Температура воздуха днем от 11 до 12, ближайшей ночью от 9 до 10 градусов выше нуля.

В Керчи пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 77 процентов. Ветер юго-западный до 11 м/с. Температура воздуха днем от 10 до 11, ближайшей ночью от 8 до 10 градусов выше нуля.

В Евпатории пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 80 процентов. Ветер юго-западный до 7 м/с. Температура воздуха днем от 11 до 12, ближайшей ночью от 9 до 10 градусов выше нуля.

В Джанкое пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 75 процентов. Ветер западный до 9 м/с. Температура воздуха днем от 11 до 15, ближайшей ночью от 8 до 10 градусов выше нуля.

В Армянске пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 82 процентов. Ветер западный до 8 м/с. Температура воздуха днем от 11 до 13, ближайшей ночью от 8 до 10 градусов выше нуля.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 10 до 11 градусов тепла. По городам: в Евпатории - 10, в Керчи - 11, в Саках - 10, в Севастополе - 10, в Феодосии - 11, в Ялте - 10, на мысе Казантип в Азовском море - 10 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 10, в Египте - 22, на Кипре - 18, в Одессе - 10, в Сочи - 12, в Турции - 18, в Хорватии - 15 градусов выше нуля.

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