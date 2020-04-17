Прибывших в Крым будут штрафовать за ложные данные в анкете

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Соответствующая нормативно-правовая база будет подготовлена до конца дня.

Об этом заявил Сергей Аксенов в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— Проговорили и с МВД, и с прокуратурой, разрабатываем сегодня нормативный акт. Тех приезжих, которые не соблюдают правила самоизоляции и в анкете указывают обманные данные – за факт обмана (привлекать – прим.). Условно говоря, дал информацию, что нахожусь по такому адресу, выходом на место и опросом соседей установлено, что там не проживает, чтоб этого было достаточно для направления материалов в суд и выписывания штрафа до 30 тысяч рублей. До конца дня нормативный акт будет разработан, — заявил Аксенов.

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