Прибывших в Крым будут штрафовать за ложные данные в анкете

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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Апрель 2020
17 апреля 2020
Об этом заявил Сергей Аксенов в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
— Проговорили и с МВД, и с прокуратурой, разрабатываем сегодня нормативный акт. Тех приезжих, которые не соблюдают правила самоизоляции и в анкете указывают обманные данные – за факт обмана (привлекать – прим.). Условно говоря, дал информацию, что нахожусь по такому адресу, выходом на место и опросом соседей установлено, что там не проживает, чтоб этого было достаточно для направления материалов в суд и выписывания штрафа до 30 тысяч рублей. До конца дня нормативный акт будет разработан, — заявил Аксенов.
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