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Прибывших в Крым будут штрафовать за ложные данные в анкете

Пятница
17 апреля 2020
14:49

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Апрель 2020
17 апреля 2020


Соответствующая нормативно-правовая база будет подготовлена до конца дня.

Об этом заявил Сергей Аксенов в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— Проговорили и с МВД, и с прокуратурой, разрабатываем сегодня нормативный акт. Тех приезжих, которые не соблюдают правила самоизоляции и в анкете указывают обманные данные – за факт обмана (привлекать – прим.). Условно говоря, дал информацию, что нахожусь по такому адресу, выходом на место и опросом соседей установлено, что там не проживает, чтоб этого было достаточно для направления материалов в суд и выписывания штрафа до 30 тысяч рублей. До конца дня нормативный акт будет разработан, — заявил Аксенов.

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Сегодня: Сотрудник «Воды Крыма» попался на вымогательстве взятки с фитнес-центра. Мастер одного из филиалов государственного предприятия «Вода Крыма» вымогал 50 тыс рублей за сокрытие выявленного им несанкционированного подключения к сетям водопровода.

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