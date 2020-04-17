Правоохранители задержали торговца поддельным алкоголем в Керчи

Правоохранители задержали в Керчи местного жителя при реализации крупной партии поддельного алкоголя.

Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Житель Керчи сбыл покупателю под видом коньяка и водки 240 литров кустарно изготовленной спиртосодержащей продукции, непригодной для употребления в пищу. После, при попытке продать покупателю вторую партию опасного алкоголя, мужчина был задержан сотрудниками (регионального управления) ФСБ. Из автомобиля задержанного также было изъято почти 100 литров спиртосодержащей жидкости, которая, по заключению эксперта, небезопасна для жизни и здоровья человека», – сообщила Постнова.

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В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о хранении и сбыте товара, не отвечающего требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК РФ). Расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства преступления.

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