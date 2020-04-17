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Появились новые данные об инкубационном периоде коронавируса

Пятница
17 апреля 2020
07:07

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Апрель 2020
17 апреля 2020


Появились новые данные об инкубационном периоде коронавируса

© pixabay.com

Инкубационный период коронавирусной инфекции может составлять более двух недель.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного внештатного инфекциониста министерства здравоохранения России Елену Малинникову. В частности, речь идет о более продолжительном инкубационном периоде при передаче вируса от животных.

Эту информацию подтвердила RT доктор биологических наук, профессор МГУ Ольга Карпова. Она уточнила, что можно заразиться ослабленной формой вируса, которой переболели несколько человек, а можно «подцепить» его от непосредственных разносчиков, например, летучих мышей.

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Профессор уточнила, что всего в мире существует 39 коронавирусов, часть которых безопасна для человека, а вторая часть – нет.

По данным ВОЗ, сейчас в мире насчитывается почти 2,1 млн человек, зараженных коронавирусом. Более 136 тысяч умерли и 526 тысяч – выздоровели. В Крыму диагноз подтвержден у 49 человек, 37 из них находятся на территории Республики Крым, 12 – в Севастополе.

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