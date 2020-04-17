Повреждены 70 процентов легких: севастополец с Covid выписан из больницы

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Севастополь
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17 апреля 2020
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Это человек, которого госпитализировали одним из первых в городе – в конце марта.
«70 процентов легких у него – белое пятно. У него сохранилось около 30 процентов. Врачи говорят, что будет регенерация. Но насколько она будет – непонятно. Сейчас пришел отрицательный анализ, коронавируса у него нет. Но он в таком состояние вышел из больницы, фактически это инвалидизация», - сообщил врио губернатора Михаил Развожаев в эфире местного телеканала.
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Как сообщалось ранее, у этого пациента развилась пневмония, долгое время он был в тяжелом состоянии, на грани подключения к ИВЛ. Таким образом, сейчас в инфекционной больнице Севастополя находятся семь человек с COVID-19.
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