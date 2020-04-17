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Повреждены 70 процентов легких: севастополец с Covid выписан из больницы

Пятница
17 апреля 2020
19:52

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
17 апреля 2020


Повреждены 70 процентов легких: севастополец с Covid выписан из больницы

© Новости Крыма

Пятый севастополец, у которого был обнаружен коронавирус, сегодня был выписан из больницы.

Это человек, которого госпитализировали одним из первых в городе – в конце марта.

«70 процентов легких у него – белое пятно. У него сохранилось около 30 процентов. Врачи говорят, что будет регенерация. Но насколько она будет – непонятно. Сейчас пришел отрицательный анализ, коронавируса у него нет. Но он в таком состояние вышел из больницы, фактически это инвалидизация», - сообщил врио губернатора Михаил Развожаев в эфире местного телеканала.

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Как сообщалось ранее, у этого пациента развилась пневмония, долгое время он был в тяжелом состоянии, на грани подключения к ИВЛ. Таким образом, сейчас в инфекционной больнице Севастополя находятся семь человек с COVID-19.

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