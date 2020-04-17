Повреждены 70 процентов легких: севастополец с Covid выписан из больницы

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Власти Крыма решили воевать с «диванными войсками», которые «воют с помощью фейков» Крымчане в самоизоляции стали чаще выпивать Режим самоизоляции в Севастополе продлевается до 30 апреля В Крым через мост за сутки не пустили 45 автомобилей Власти готовят крымчан к мысле о карантине на все лето

© Новости Крыма

Пятый севастополец, у которого был обнаружен коронавирус, сегодня был выписан из больницы.

Это человек, которого госпитализировали одним из первых в городе – в конце марта.

«70 процентов легких у него – белое пятно. У него сохранилось около 30 процентов. Врачи говорят, что будет регенерация. Но насколько она будет – непонятно. Сейчас пришел отрицательный анализ, коронавируса у него нет. Но он в таком состояние вышел из больницы, фактически это инвалидизация», - сообщил врио губернатора Михаил Развожаев в эфире местного телеканала.

Читайте: Власти Крыма рассказали подробности о новых заболевших коронавирусом

Как сообщалось ранее, у этого пациента развилась пневмония, долгое время он был в тяжелом состоянии, на грани подключения к ИВЛ. Таким образом, сейчас в инфекционной больнице Севастополя находятся семь человек с COVID-19.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Режим самоизоляции в Севастополе продлевается до 30 апреля. . Режим самоизоляции в Севастополе будет продлен до 30 апреля.

Сегодня : Власти справиться не могут: крымчане увеличивают риск распространения коронавируса. Крымчане по-прежнему отказываются соблюдать режим самоизоляции.

Сегодня : Психоневрологический интернат в Крыму закрывают на обсервацию. Власти Республики Крым приняли решение закрыть на две недели Красногвардейский психоневрологический интернат как обсерватор.

Сегодня : Власти Крыма рассказали подробности о новых заболевших коронавирусом. были выявлены у жителей Армянска, Красногвардейского района и Керчи.