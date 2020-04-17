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Коронавирус в Крыму

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Под наблюдением из-за COVID в Крыму остаются более 2000 человек

Пятница
17 апреля 2020
07:39

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Апрель 2020
17 апреля 2020


Из-за коронавируса в Крыму под наблюдением остаются более двух тысяч человек.

Об этом на заседании штаба по ситуации с COVID-19 сообщила вице-премьер – министр соцзащиты республики Елена Романовская.

По ее словам, в обсерваторах с подозрением на COVID находятся 165 человек, с учетом закрытой на карантин больницы в Армянске.

«На сегодняшний день под медицинским наблюдением находится 2152 человека, за последние сутки взяты 54 человека, снято с наблюдения 84 человека. С нарастающим итогом снято с наблюдения 2818 человек. С учетом троих заболевших, о которых объявили сегодня, в Крыму зафиксировано 37 случаев COVID. Выздоровели 14, продолжают лечение 23 человека», - сказала вице-премьер.

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Кроме того, в республике наблюдается тяжелая эпидобстановка из-за роста заболевших ОРВИ и пневмониями.

«За сутки выявлено на 354 больных с признаками ОРВИ больше, чем за вчерашний день. Число обращений больных с признаками внебольничных пневмоний - 33 человека за сутки. Общее число госпитализированных со среднетяжелой и тяжелой формами пневмонии – 7 человек, 26 человек госпитализированы с признаками внебольничной пневмонии. Это говорит о том, что у нас продолжается сложная эпидемиологическая обстановка по заболеванию ОРВИ и внебольничных пневмоний», - отчиталась Романовская.

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