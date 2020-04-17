Под наблюдением из-за COVID в Крыму остаются более 2000 человек

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: В Крыму еще три новых случая заражения коронавирусом Сезон все? Пик заболеваемости COVID-19 наступит только в середине лета Появились новые данные об инкубационном периоде коронавируса Монастырь в Севастополе закрылся на карантин из-за паломника с коронавирусом Севастопольцы начали подделывать пропуска, чтобы выходить на улицу

Из-за коронавируса в Крыму под наблюдением остаются более двух тысяч человек.

Об этом на заседании штаба по ситуации с COVID-19 сообщила вице-премьер – министр соцзащиты республики Елена Романовская.

По ее словам, в обсерваторах с подозрением на COVID находятся 165 человек, с учетом закрытой на карантин больницы в Армянске.

«На сегодняшний день под медицинским наблюдением находится 2152 человека, за последние сутки взяты 54 человека, снято с наблюдения 84 человека. С нарастающим итогом снято с наблюдения 2818 человек. С учетом троих заболевших, о которых объявили сегодня, в Крыму зафиксировано 37 случаев COVID. Выздоровели 14, продолжают лечение 23 человека», - сказала вице-премьер.

Читайте: Сезон все? Пик заболеваемости COVID-19 наступит только в середине лета

Кроме того, в республике наблюдается тяжелая эпидобстановка из-за роста заболевших ОРВИ и пневмониями.

«За сутки выявлено на 354 больных с признаками ОРВИ больше, чем за вчерашний день. Число обращений больных с признаками внебольничных пневмоний - 33 человека за сутки. Общее число госпитализированных со среднетяжелой и тяжелой формами пневмонии – 7 человек, 26 человек госпитализированы с признаками внебольничной пневмонии. Это говорит о том, что у нас продолжается сложная эпидемиологическая обстановка по заболеванию ОРВИ и внебольничных пневмоний», - отчиталась Романовская.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : В Крыму еще три новых случая заражения коронавирусом. За последние сутки в Крыму официально подтверждено три новых случая заражения коронавирусом: в Керчи, Армянске и Красногвардейском районе.

Сегодня : Сезон все? Пик заболеваемости COVID-19 наступит только в середине лета. В России пик заболеваемости COVID-19 наступит примерно в июне-июле, затем будет снижение.

Сегодня : Появились новые данные об инкубационном периоде коронавируса. Инкубационный период коронавирусной инфекции может составлять более двух недель.

Вчера : Итальянские ученые допустили снижение риска заражения коронавирусом у собаководов. Организм человека, у которого есть собака, может быть лучше готов к встрече с коронавирусом.