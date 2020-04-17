Планы российских военных на севастопольский берег измеряются гектарами

Использованы материалы: Новости Крыма, Форпост
Регионы Крыма: Севастополь
Новости за:
2020
Апрель 2020
17 апреля 2020
© Форпост
Лот на проведение инженерных изысканий и разведки этой территории появился на официальном портале Государственных закупок.
Согласно опубликованным данным, на этой территории появятся два КПП, казарма и столовая на 400 человек, клуб со спортивным залом, медицинский пункт, строевой плац с трибуной и флагштоками, полоса препятствий для тренировки личного состава, а также эллинг, причал и блочно-модульная котельная полной заводской готовности.
Напомним ранее, учебный центр подготовки военных спасателей и водолазных специалистов 907-го объединенного учебного центра Военно-морского флота РФ находился на берегу Карантинной бухты. О том, что освобожденные им земли будут использованы для развития историко-археологического парка и музея-заповедника «Херсонес Таврический», а также войдут в состав культурно-образовательного кластера на мысе Хрустальный, стало известно в марте прошлого года.
Читайте: Севастопольцы обиделись на военных водолазов
В прошлом месяце в социальных сетях появилась информация о том, что строительство объекта уже началось, хотя, скорее всего, это были лишь самые первые этапы работ. Тем не менее, публикация о том, что «у местных жителей отбирают возможность гулять и отдыхать на море» вызвало бурное обсуждение в Сети.
Часть пользователей писали, что город лишится некогда чистого пляжа, на котором с детства привыкли отдыхать. Другие – отметили, что в районе достаточное количество новых и оборудованных пляжей, а также, что Севастополь – военно-морская база, поэтому и возмущаться таким решениям странно.
«Территорию действующей базы в центре забирают, взамен дают другую. Всего и делов. На территорию воинской части свободный доступ запрещен. Гуляйте в другом месте, которое будет открыто. Уважайте тех, кто Родину защищает», – написала одна из пользователей.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: Россия перебросит военных из Крыма в Абхазию для борьбы с коронавирусом. Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Черноморского флота России перебрасываются в самопровозглашенную Абхазию для помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в пресс-службе флота.
Четверг, 16 апреля 2020: В Крыму проводят дезинфекцию военных предприятий. В Крыму проводят специальную обработку предприятий военно-промышленного комплекса.
Четверг, 16 апреля 2020: Российская авиация готовится к проведению военного парада в Крыму, несмотря на COVID-19. Российская армия продолжает подготовку к военному параду 9 мая в Крыму, несмотря на пандемию коронавируса.
Среда, 15 апреля 2020: Морские тральщики ЧФ начали тактические учения. Экипажи морских тральщиков Черноморского флота «Иван Голубец» и «Железняков» приступили к проведению планового тактического учения.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/17/plany-rossiiskih-voennyh-na-sevastopolskii-bereg-izmeryajutsya-gektarami-130441/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
Власти Крыма решили воевать с «диванными войсками», которые «воют с помощью фейков»
17 апреля Россия перебросит военных из Крыма в Абхазию для борьбы с коронавирусом
17 апреля Планы российских военных на севастопольский берег измеряются гектарами
17 апреля Власти Крыма решили воевать с «диванными войсками», которые «воют с помощью фейков»
17 апреля Крымчане в самоизоляции стали чаще выпивать
17 апреля Повреждены 70 процентов легких: севастополец с Covid выписан из больницы
17 апреля Суд в Крыму продлил арест экс-главе Евпатории Филонову
17 апреля Режим самоизоляции в Севастополе продлевается до 30 апреля
17 апреля Туристическую отрасль возможно ждет большой отложенный спрос