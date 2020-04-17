Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Власть -> Армия и флот

Планы российских военных на севастопольский берег измеряются гектарами

Пятница
17 апреля 2020
21:24

Использованы материалы: Новости Крыма, Форпост

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
17 апреля 2020


Планы российских военных на севастопольский берег измеряются гектарами

© Форпост

Школа водолазов ВМФ России займет 12,9 гектаров прибрежной территории Севастополя, а еще 2 гектара акватории Камышовой бухты.

Лот на проведение инженерных изысканий и разведки этой территории появился на официальном портале Государственных закупок.

Согласно опубликованным данным, на этой территории появятся два КПП, казарма и столовая на 400 человек, клуб со спортивным залом, медицинский пункт, строевой плац с трибуной и флагштоками, полоса препятствий для тренировки личного состава, а также эллинг, причал и блочно-модульная котельная полной заводской готовности.

Напомним ранее, учебный центр подготовки военных спасателей и водолазных специалистов 907-го объединенного учебного центра Военно-морского флота РФ находился на берегу Карантинной бухты. О том, что освобожденные им земли будут использованы для развития историко-археологического парка и музея-заповедника «Херсонес Таврический», а также войдут в состав культурно-образовательного кластера на мысе Хрустальный, стало известно в марте прошлого года.

Читайте: Севастопольцы обиделись на военных водолазов

В прошлом месяце в социальных сетях появилась информация о том, что строительство объекта уже началось, хотя, скорее всего, это были лишь самые первые этапы работ. Тем не менее, публикация о том, что «у местных жителей отбирают возможность гулять и отдыхать на море» вызвало бурное обсуждение в Сети.

Часть пользователей писали, что город лишится некогда чистого пляжа, на котором с детства привыкли отдыхать. Другие – отметили, что в районе достаточное количество новых и оборудованных пляжей, а также, что Севастополь – военно-морская база, поэтому и возмущаться таким решениям странно.

«Территорию действующей базы в центре забирают, взамен дают другую. Всего и делов. На территорию воинской части свободный доступ запрещен. Гуляйте в другом месте, которое будет открыто. Уважайте тех, кто Родину защищает», – написала одна из пользователей.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Россия перебросит военных из Крыма в Абхазию для борьбы с коронавирусом. Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Черноморского флота России перебрасываются в самопровозглашенную Абхазию для помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в пресс-службе флота.

Четверг, 16 апреля 2020: В Крыму проводят дезинфекцию военных предприятий. В Крыму проводят специальную обработку предприятий военно-промышленного комплекса.

Четверг, 16 апреля 2020: Российская авиация готовится к проведению военного парада в Крыму, несмотря на COVID-19. Российская армия продолжает подготовку к военному параду 9 мая в Крыму, несмотря на пандемию коронавируса.

Среда, 15 апреля 2020: Морские тральщики ЧФ начали тактические учения. Экипажи морских тральщиков Черноморского флота «Иван Голубец» и «Железняков» приступили к проведению планового тактического учения.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/17/plany-rossiiskih-voennyh-na-sevastopolskii-bereg-izmeryajutsya-gektarami-130441/

 
 

Армия и флот

Планы российских военных на севастопольский берег измеряются гектарами

Планы российских военных на севастопольский берег измеряются гектарами

В России отменили военный призыв для выпускников

В России отменили военный призыв для выпускников

Экипажи двух российских военных кораблей посадили на карантин у берегов Крыма

Экипажи двух российских военных кораблей посадили на карантин у берегов Крыма

Севастопольцы обиделись на военных водолазов

Севастопольцы обиделись на военных водолазов

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

Власти Крыма решили воевать с «диванными войсками», которые «воют с помощью фейков»
СЮЖЕТ
Коронавирус в Крыму

Власти Крыма решили воевать с «диванными войсками», которые «воют с помощью фейков»

Тренды недели

Власти Ялты составляют «черный список» отелей

Власти Ялты составляют «черный список» отелей

Если патруль «поймал» под магазином: советы крымского адвоката

Если патруль «поймал» под магазином: советы крымского адвоката

Россияне массово скупают летние туры в Крым

Россияне массово скупают летние туры в Крым

В каких городах Крыма очень высокая угроза распространения коронавируса

В каких городах Крыма очень высокая угроза распространения коронавируса

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.