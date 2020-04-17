Планы российских военных на севастопольский берег измеряются гектарами

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Школа водолазов ВМФ России займет 12,9 гектаров прибрежной территории Севастополя, а еще 2 гектара акватории Камышовой бухты.

Лот на проведение инженерных изысканий и разведки этой территории появился на официальном портале Государственных закупок.

Согласно опубликованным данным, на этой территории появятся два КПП, казарма и столовая на 400 человек, клуб со спортивным залом, медицинский пункт, строевой плац с трибуной и флагштоками, полоса препятствий для тренировки личного состава, а также эллинг, причал и блочно-модульная котельная полной заводской готовности.

Напомним ранее, учебный центр подготовки военных спасателей и водолазных специалистов 907-го объединенного учебного центра Военно-морского флота РФ находился на берегу Карантинной бухты. О том, что освобожденные им земли будут использованы для развития историко-археологического парка и музея-заповедника «Херсонес Таврический», а также войдут в состав культурно-образовательного кластера на мысе Хрустальный, стало известно в марте прошлого года.

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В прошлом месяце в социальных сетях появилась информация о том, что строительство объекта уже началось, хотя, скорее всего, это были лишь самые первые этапы работ. Тем не менее, публикация о том, что «у местных жителей отбирают возможность гулять и отдыхать на море» вызвало бурное обсуждение в Сети.

Часть пользователей писали, что город лишится некогда чистого пляжа, на котором с детства привыкли отдыхать. Другие – отметили, что в районе достаточное количество новых и оборудованных пляжей, а также, что Севастополь – военно-морская база, поэтому и возмущаться таким решениям странно.

«Территорию действующей базы в центре забирают, взамен дают другую. Всего и делов. На территорию воинской части свободный доступ запрещен. Гуляйте в другом месте, которое будет открыто. Уважайте тех, кто Родину защищает», – написала одна из пользователей.

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