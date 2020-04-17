МВД фиксирует рост нарушений режима самоизоляции в Крыму

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Крымские полицейские за прошедшие сутки выписали более 300 протоколов в отношении крымчан, нарушивших режим самоизоляции.

Об этом сегодня в ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в республике сообщил замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин.

«По статье 20.6.1 по сравнению со вчерашним днем у нас рост – 301 протокол составлен. Поступило так же, как и вчера, четыре жалобы. Все жалобы отработаны, безосновательного привлечения к административной ответственности не установлено. У суда будут основания рассмотреть более жесткую ответственность», – сказал Смаглин.

За первые сутки с начала привлечения граждан к административной ответственности полицейские составили 208 материалов в отношении беспричинно находящихся на улице граждан. Также полицейские получили четыре жалобы, которые после проверки признаны безосновательными.

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До 30 апреля в Крыму действует режим повышенной готовности, который предполагает остановку деятельности многих предприятий и организаций, а также самоизоляцию граждан. За нарушение ограничений сотрудники полиции накладывают штрафы, в том числе и на приезжих граждан, которые находятся в республике без необходимости.

Глава Крыма ввел дополнительные выплаты и льготы для граждан и предприятий, ведется работа над еще одним пакетом мер поддержки. На прямую финансовую помощь гражданам из крымского бюджета планируется выделить 3 млрд рублей.

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