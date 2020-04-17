Крымчанка побила поцейского палкой за замечание о самоизоляции

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Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 35-летней жительницы Симферополя за применение насилия в отношении сотрудника полиции, контролировавшего соблюдение режима самоизоляции.

Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

«Установлено, что днем 16 апреля текущего года наряд полиции нес службу по патрулированию города. На улице Пушкина стражи порядка выявили женщину, которая организовала несанкционированную торговлю. На разъяснительную беседу о соблюдении режима самоизоляции она отреагировала агрессивно, нанеся палкой удар сотруднику полиции в область головы и сорвав погон с плеча», – говорится в сообщении.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь. Санкция статьи УК РФ за применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей предусматривает наказание от 200 тысяч рублей до лишения свободы сроком до 10 лет.

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В Крыму до 30 апреля объявлен режим всеобщей самоизоляции из-за коронавируса.

Выходить на улицу можно по необходимости. По новым правилам за незаконное перемещение по Крыму граждан ожидает штраф в размере 4-5 тыс. рублей.

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