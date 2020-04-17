Крымчане жалуются, что «деньги на исходе»

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Жители Феодосии жалуются главе города Сергею Бовтуненко, что «деньги на исходе».

Об этом он сообщил в Facebook.

«Понимаю эту ситуацию. Да, сегодня не у каждого есть запас, который он мог бы использовать в это сложное время. Будем разбираться в каждом конкретном случае и помогать тем, кто в этом действительно нуждается», – написал он.

По данным Бовтуненко, в Феодосии активно работают волонтеры – жителям, которые оказались в сложной жизненной ситуации «активно помогают депутаты, предприниматели и просто неравнодушные граждане».

«Помощь разная – сходить в магазин и аптеку, вынести мусор, оплатить коммунальные услуги. Также жителям, которые из-за сложившейся ситуации остались без средств к существованию, помогают продуктами питания и первой необходимости, медикаментами, средствами индивидуальной защиты», – написал он.

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Ранее сообщалось, что в Феодосии полиция привлекла к административной ответственности 9 граждан за нарушение режима самоизоляции.

Ранее глава администрации города Сергей Бовтуненко сообщил, что хочет усилить режим самоизоляции.

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