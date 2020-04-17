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Крымчане жалуются, что «деньги на исходе»

Пятница
17 апреля 2020
11:50

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Регионы Крыма: Феодосия

Новости за:
2020
Апрель 2020
17 апреля 2020


Крымчане жалуются, что «деньги на исходе»

© Крым.реалии

Жители Феодосии жалуются главе города Сергею Бовтуненко, что «деньги на исходе».

Об этом он сообщил в Facebook.

«Понимаю эту ситуацию. Да, сегодня не у каждого есть запас, который он мог бы использовать в это сложное время. Будем разбираться в каждом конкретном случае и помогать тем, кто в этом действительно нуждается», – написал он.

По данным Бовтуненко, в Феодосии активно работают волонтеры – жителям, которые оказались в сложной жизненной ситуации «активно помогают депутаты, предприниматели и просто неравнодушные граждане».

«Помощь разная – сходить в магазин и аптеку, вынести мусор, оплатить коммунальные услуги. Также жителям, которые из-за сложившейся ситуации остались без средств к существованию, помогают продуктами питания и первой необходимости, медикаментами, средствами индивидуальной защиты», – написал он.

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Ранее сообщалось, что в Феодосии полиция привлекла к административной ответственности 9 граждан за нарушение режима самоизоляции.

Ранее глава администрации города Сергей Бовтуненко сообщил, что хочет усилить режим самоизоляции.

Новости Крыма сообщали ранее:

Среда, 15 апреля 2020: В марте продуктовая корзина в Крыму стоила 4260 рублей. Уровень инфляции в Республике Крым в марте 2020 года по сравнению с февралем зарегистрирован на одном уровне с близлежащими субъектами Южного федерального округа.

Вторник, 14 апреля 2020: Госдума России разрешила не взимать курортный сбор в Крыму. Госдума России приняла в первом чтении и в целом закон, предусматривающий право властей в регионах приостановить взимание курортного сбора.

Воскресенье, 12 апреля 2020: Власти Крыма заявили, что нашли миллиард для пострадавшего от ограничений бизнеса. Руководство Республики Крым приняло решение перенаправить часть средств региональной адресной инвестиционной программы для поддержки предприятий, пострадавших от ограничений по коронавирусу.

Воскресенье, 12 апреля 2020: Крым закупит противовирусные и антибактериальные препараты на 80 млн рублей. Власти Крыма потратят порядка 80 млн рублей на закупку препаратов на случай ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

 

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