Крымчане в самоизоляции стали чаще выпивать

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Находясь в самоизоляции, жители Крыма проводят свободное время за бутылкой спиртного.

Потребления алкоголя в республике возросло.

— Из пустого в порожнее переливается: не вирусная инфекция, так криминальная ситуация, не ДТП, так еще что-нибудь, — прокомментировала ситуацию заместитель директора по скорой медицинской помощи, врач выездной бригады Татьяна Буглак.

В эфире крымского телеканала врач отметила, что люди помногу закупают спиртное, чтобы «убить» свое время, — сообщает КП-Крым.

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Напомним, что ранее крымские социологи заявили: уровень социальной напряженности в регионе из-за пандемии коронавируса составляет всего 8-9%, что достаточно неплохо.

Напомним, опрос, проведенный на сайте «Крымского информационного агентства», показал, что большая часть жителей полуострова использует карантин, как возможность заняться тем, на что раньше не хватало времени. Например, 30% читают книги и смотрят фильмы.

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