Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка на 17 апреля

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Севастополь
Новости за:
2020
Апрель 2020
17 апреля 2020
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
В инфекционной больнице города находятся восемь человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Они проходят лечение. Еще четверо севастопольцев с коронавирусом уже выздоровели и выписаны из больницы. Всего в инфекционной больнице находятся под наблюдением 82 человека. Под наблюдением по месту жительства – 1376 человек.
В пансионат «Изумруд», который действует в режиме обсерватора, переведены пациенты и сотрудники больницы им. Даши Севастопольской и медработники четвертой горбольницы.
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Как сообщалось ранее, последние четыре случая были выявлены 16 апреля. Трое заразившихся – родственники женщины, у которой днем ранее был обнаружен коронавирус. Еще один пациент – паломник, который автостопом приехал в Свято-Георгиевский монастырь на Фиоленте. Сейчас монастырь закрыт, под наблюдением там 21 человек.
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