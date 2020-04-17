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Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка на 17 апреля

Пятница
17 апреля 2020
10:57

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
17 апреля 2020


В Севастополе на утро 17 апреля не зафиксировано новых случаев коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В инфекционной больнице города находятся восемь человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Они проходят лечение. Еще четверо севастопольцев с коронавирусом уже выздоровели и выписаны из больницы. Всего в инфекционной больнице находятся под наблюдением 82 человека. Под наблюдением по месту жительства – 1376 человек.

В пансионат «Изумруд», который действует в режиме обсерватора, переведены пациенты и сотрудники больницы им. Даши Севастопольской и медработники четвертой горбольницы.

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Как сообщалось ранее, последние четыре случая были выявлены 16 апреля. Трое заразившихся – родственники женщины, у которой днем ранее был обнаружен коронавирус. Еще один пациент – паломник, который автостопом приехал в Свято-Георгиевский монастырь на Фиоленте. Сейчас монастырь закрыт, под наблюдением там 21 человек.

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Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/17/koronavirus-v-sevastopole-operativnaya-svodka-na-17-aprelya-130409/

 
 

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