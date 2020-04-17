Количество лесных пожаров в Крыму выросло в шесть раз

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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17 апреля 2020
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Об этом сообщили в отделе информационной политики администрации Ялты.
Основная причина возгораний – 66%, это неосторожное обращение с огнем населения, неорганизованных отдыхающих и туристов. Ситуацию усугубляет малое количество осадков, высокая температура воздуха, нехарактерная для региона, и сильный ветер.
В связи с этим МЧС Республики Крым введен особый противопожарный режим: установлен запрет на выжигание сухой травы, разведение костров, сжигание мусора, посещение лесов.
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Также ведется контроль за регулярным проведением уборки предприятий и населенных пунктов от мусора, сухой травы, а также за выполнением защитных минерализованных полос.
Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в условиях действия особого противопожарного режима составляют от 2 до 400 тыс. рублей.
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