Количество лесных пожаров в Крыму выросло в шесть раз

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Всего с начала года на территории республики произошел 1151 пожар, из них 707 – на отрытых территориях, 497 связан с горением сухой травяной растительности, 28 – это лесные пожары.

Об этом сообщили в отделе информационной политики администрации Ялты.

Основная причина возгораний – 66%, это неосторожное обращение с огнем населения, неорганизованных отдыхающих и туристов. Ситуацию усугубляет малое количество осадков, высокая температура воздуха, нехарактерная для региона, и сильный ветер.

В связи с этим МЧС Республики Крым введен особый противопожарный режим: установлен запрет на выжигание сухой травы, разведение костров, сжигание мусора, посещение лесов.

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Также ведется контроль за регулярным проведением уборки предприятий и населенных пунктов от мусора, сухой травы, а также за выполнением защитных минерализованных полос.

Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в условиях действия особого противопожарного режима составляют от 2 до 400 тыс. рублей.

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