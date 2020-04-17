Какой сегодня праздник 17 апреля

Использованы материалы: Новости Крыма
Новости за:
2020
Апрель 2020
17 апреля 2020
© pixabay.com
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
Великая Пятница у православных христиан
Великая Пятница (Великий Пяток) — пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию осуждения на смерть, крестных страданий и смерти Спасителя, снятию с Креста Его тела и погребению Его.
Вечером Великой Пятницы принято ставить опару для пасхальных куличей.
Международный день кофе (День эспрессо)
Фото pixabay.com
Ежегодно поклонники кофе и профессиональные бариста со всех стран мира отмечают Международный день кофе. Примечательно, что этот праздник не имеет конкретной даты: сегодня вокруг нее ведутся споры, но основными считаются 29 сентября и 17 апреля.
Ольховые смотрины
Иосиф песнописец, память которого православная церковь чтит в этот день, родился в 9 веке на Сицилии, позже ушел в Солунский монастырь, где стал строгим аскетом. В течение жизни он неоднократно попадал в тюрьму по приказу императоров Византии, боровшихся с христианством. Иосиф был одарен поэтическим талантом и многие годы посвятил составлению богослужебных песнопений.
Также сегодня, 17 апреля, отмечают такие праздники:
- День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России
- День памяти преподобного Иосифа Песнописца
- День пожарной охраны в Украине
- День гармошечного зова
- Международный день Ford Mustang
- Всемирный день винограда «Мальбек» (World Malbec Day)
- Всемирный день гемофилии (World Haemophilia Day)
- День сырных шариков (National Cheese Ball Day) в США
- День женщин Габона
Читайте: Ради избавления от эпидемии священник пролетел над Севастополем с иконой
- День признательности летучим мышам (National Bat Appreciation Day) в США
- День молодежи Ирана
- День противопожарной службы Казахстана
- День флага в Американском Самоа
- День ВВС и ПВО Кубы
- День поэзии хокку (Haiku Poetry Day) в США
Сегодня именины празднуют: Федор, Георгий, Зосима, Яков, Феона, Иосиф, Пафнутий, Никита, Адриан, Амвросий, Каллиник, Фервуфа.
Что происходило 17 апреля в прошлые годы
1492 - Христофор Колумб подписал контракт с Испанией, обязавшись открыть новый путь в Индию.
1607 - 21-летний Арман Жан дю Плеси де Ришелье посвящен в духовный сан. Начался его долгий путь к вершинам власти.
1722 - царь Петр I ввел налог на ношение бороды в размере 50 рублей в год.
1856 - город Квебек провозглашен столицей Канады.
1875 - англичанин Невил Чемберлен изобрел бильярдную игру «снукер».
1877 - Лев Толстой завершил написание романа «Анна Каренина».
1895 - Подписан Симоносэкский договор, завершивший первую японско-китайскую войну
1924 - создана голливудская киностудия «Metro-Goldwyn-Mayer».
1941 - Югославия капитулировала во 2-й мировой войне.
1964 - начался выпуск компанией «Форд мотор компани» автомобиля «Форд Мустанг».
1968 - впервые вышла в эфир телепрограмма «В мире животных».
1970 - в Киеве открыт дворец «Украина».
1982 - английская королева Елизавета II провозгласила Канаду полностью независимой от Англии
1991 - Верховный Совет Украинской ССР принял закон о реабилитацию жертв политических репрессий
1994 - группа Pink Floyd на четыре недели возглавила в Великобритании список самых популярных альбомов со своей новой работой Division Bell.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 17 апреля. Какие праздники будут завтра?
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: В Крыму подростки и пенсионеры массово нарушают режим изоляции. Сотни подростков и пенсионеров Крыма проигнорировали режим карантина.
Вчера: Какой сегодня праздник 16 апреля. Сегодня, 16 апреля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Среда, 15 апреля 2020: Какой сегодня праздник 15 апреля. Сегодня, 15 апреля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Вторник, 14 апреля 2020: В Севастополе проведут офицерский бал в режиме онлайн. В Севастополе из-за угрозы распространения коронавируса решили провести офицерский бал в режиме онлайн 15 апреля.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/17/kakoi-segodnya-prazdnik-17-aprelya-130388/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда
10:03 В Крыму еще три новых случая заражения коронавирусом
09:42 В Севастополе отстранили подрядчика ремонта Исторического бульвара
09:39 Количество лесных пожаров в Крыму выросло в шесть раз
09:09 Аксенов обещает «оздоровить» полмиллиона крымчан за счет бюджета
08:24 Правоохранители задержали торговца поддельным алкоголем в Керчи
08:01 Сезон все? Пик заболеваемости COVID-19 наступит только в середине лета
07:39 Под наблюдением из-за COVID в Крыму остаются более 2000 человек
07:07 Появились новые данные об инкубационном периоде коронавируса