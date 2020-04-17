Какой сегодня праздник 17 апреля

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Сегодня, 17 апреля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Великая Пятница у православных христиан

Великая Пятница (Великий Пяток) — пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию осуждения на смерть, крестных страданий и смерти Спасителя, снятию с Креста Его тела и погребению Его.

Вечером Великой Пятницы принято ставить опару для пасхальных куличей.

Международный день кофе (День эспрессо)

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Ежегодно поклонники кофе и профессиональные бариста со всех стран мира отмечают Международный день кофе. Примечательно, что этот праздник не имеет конкретной даты: сегодня вокруг нее ведутся споры, но основными считаются 29 сентября и 17 апреля.

Ольховые смотрины

Иосиф песнописец, память которого православная церковь чтит в этот день, родился в 9 веке на Сицилии, позже ушел в Солунский монастырь, где стал строгим аскетом. В течение жизни он неоднократно попадал в тюрьму по приказу императоров Византии, боровшихся с христианством. Иосиф был одарен поэтическим талантом и многие годы посвятил составлению богослужебных песнопений.

Также сегодня, 17 апреля, отмечают такие праздники:

- День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России

- День памяти преподобного Иосифа Песнописца

- День пожарной охраны в Украине

- День гармошечного зова

- Международный день Ford Mustang

- Всемирный день винограда «Мальбек» (World Malbec Day)

- Всемирный день гемофилии (World Haemophilia Day)

- День сырных шариков (National Cheese Ball Day) в США

- День женщин Габона

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- День признательности летучим мышам (National Bat Appreciation Day) в США

- День молодежи Ирана

- День противопожарной службы Казахстана

- День флага в Американском Самоа

- День ВВС и ПВО Кубы

- День поэзии хокку (Haiku Poetry Day) в США

Сегодня именины празднуют: Федор, Георгий, Зосима, Яков, Феона, Иосиф, Пафнутий, Никита, Адриан, Амвросий, Каллиник, Фервуфа.

Что происходило 17 апреля в прошлые годы

1492 - Христофор Колумб подписал контракт с Испанией, обязавшись открыть новый путь в Индию.

1607 - 21-летний Арман Жан дю Плеси де Ришелье посвящен в духовный сан. Начался его долгий путь к вершинам власти.

1722 - царь Петр I ввел налог на ношение бороды в размере 50 рублей в год.

1856 - город Квебек провозглашен столицей Канады.

1875 - англичанин Невил Чемберлен изобрел бильярдную игру «снукер».

1877 - Лев Толстой завершил написание романа «Анна Каренина».

1895 - Подписан Симоносэкский договор, завершивший первую японско-китайскую войну

1924 - создана голливудская киностудия «Metro-Goldwyn-Mayer».

1941 - Югославия капитулировала во 2-й мировой войне.

1964 - начался выпуск компанией «Форд мотор компани» автомобиля «Форд Мустанг».

1968 - впервые вышла в эфир телепрограмма «В мире животных».

1970 - в Киеве открыт дворец «Украина».

1982 - английская королева Елизавета II провозгласила Канаду полностью независимой от Англии

1991 - Верховный Совет Украинской ССР принял закон о реабилитацию жертв политических репрессий

1994 - группа Pink Floyd на четыре недели возглавила в Великобритании список самых популярных альбомов со своей новой работой Division Bell.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 17 апреля. Какие праздники будут завтра?

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