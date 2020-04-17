К берегам Ялты прибило огромные косяки кефали

© Элина Приступа

Необычное явление наблюдают уже не первый день жители Ялты: море возле городской набережной просто кишит от набившейся в бухту кефали.

Подобное поведение вряд ли стало следствие какой-то болезни, считает эксперт рыболовецкой отрасли, основатель Музея рыбы и рыболовства в Феодосии Михаил Куманцов. Скорее всего на рыбу влияют погодные условия, в частности резкие перемены ветра.

«Помните, бывает такое, когда летом в жару самую ветер подгоняет к берегу холодную воду и зайти невозможно? Сегодня это очень выражено. Обратите внимание: три дня дует северный ветер, три дня – южный, сейчас вообще – западный, штормовой. Из-за этого происходит сильнейшее перемешивание воды, и это дезориентирует рыбу», - пояснил Куманцов.

По его словам, при температуре воды ниже 8 градусов рыба, как правило, впадает в некий анабиоз, старается меньше двигаться, а когда вода начинает подогреваться, рыба начинает свои жизненные циклы.

«Сегодня погода «крутится», и рыба, попадая в эту систему потоков холодных и теплых вод, пытается спастись возле берега», - заключил он.

Читайте: В Крыму ученые ищут способ спасти уникальную Бакальскую косу

Кроме того, косякам помогают и дельфины, которые, чуя большие скопления кормовой рыбы, стараются подогнать ее поближе к берегу.

«Они «подбивают» рыбу – пугают ее, не дают ей рассредоточиться и стараются поджать ее под берег, чтобы было легче покушать, - объяснил Куманцов. – Думаю, как только погода наладится, рыба вернется на свои традиционные миграционные пути».

Впрочем, несмотря на то, что явление довольно редкое, загадочность такого поведения рыбы ялтинцев волнует мало. Намного больше жители переживают, что из-за самоизоляции не могут сами полакомиться свежей рыбкой.

Ранее нечто похожее наблюдали жители поселка Черноморского, берега которого буквально атаковали полчища хамсы. Тогда эксперты Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского пояснили явление миграционными процессами.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера : Эксперт пояснила, как изоляция крымчан повлияла на активность клещей. Рост числа крымчан, пострадавших от укусов клещей, связан с тем, что в связи с введенными ограничениями по коронавирусу люди стремятся выехать из города на дачи и в лес на отдых.

Среда, 15 апреля 2020 : Клещи вдвое чаще начали кусать крымчан в лесу в период самоизоляции. Региональное управление Роспотребнадзора заявило об увеличении в два раза по сравнению с прошлым годом числа обращений крымчан в медучреждения из-за укусов клещей.

Пятница, 10 апреля 2020 : Обитатели Черного моря получают смертельные дозы опасных химсоединений. Таковы результаты токсикологического анализа тканей дельфинов, выбросившихся живыми на побережье Крыма в 2019 году.

Четверг, 9 апреля 2020 : Подарок от дельфинов: на западе Крыма случилось нашествие хамсы. Жители поселка Черноморское на западе Крыма получили неожиданный подарок: утром 7 апреля к берегу лимана прибило огромное количество хамсы. Фото и видео черноморцы выложили в соцсетях.