Члены этнической группировки отправятся в колонию за вымогательство в Крыму

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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17 апреля 2020
Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
«Под надуманным предлогом на протяжении нескольких недель с применением насилия требовали от военнослужащего передачи им принадлежащих ему денежных средств. В случае отказа от выполнения поставленных требований в обозначенный срок мужчине угрожали физической расправой», – говорится в сообщении.
В сентябре прошлого года двое членов группировки были задержаны в Крыму с поличным при получении денег. Третьего члена ОПГ задержали в Челябинске. Крымский гарнизонный военный суд признал их виновными в совершении преступления. «В зависимости от роли каждого, одному из обвиняемых назначено наказание в виде двух с половиной лет, двум другим – два года лишения свободы в колонии общего режима», – добавили в пресс-службе.
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Судили их по пунктам «а», «в» части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия).
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