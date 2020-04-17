Члены этнической группировки отправятся в колонию за вымогательство в Крыму

В Крыму осуждены члены этнической преступной группировки, которые несколько недель вымогали деньги у военнослужащего под угрозой физической расправы.

Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

«Под надуманным предлогом на протяжении нескольких недель с применением насилия требовали от военнослужащего передачи им принадлежащих ему денежных средств. В случае отказа от выполнения поставленных требований в обозначенный срок мужчине угрожали физической расправой», – говорится в сообщении.

В сентябре прошлого года двое членов группировки были задержаны в Крыму с поличным при получении денег. Третьего члена ОПГ задержали в Челябинске. Крымский гарнизонный военный суд признал их виновными в совершении преступления. «В зависимости от роли каждого, одному из обвиняемых назначено наказание в виде двух с половиной лет, двум другим – два года лишения свободы в колонии общего режима», – добавили в пресс-службе.

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Судили их по пунктам «а», «в» части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия).

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