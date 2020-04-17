Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Происшествия -> Суды, прокуратура, полиция

Члены этнической группировки отправятся в колонию за вымогательство в Крыму

Пятница
17 апреля 2020
14:11

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Апрель 2020
17 апреля 2020


В Крыму осуждены члены этнической преступной группировки, которые несколько недель вымогали деньги у военнослужащего под угрозой физической расправы.

Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

«Под надуманным предлогом на протяжении нескольких недель с применением насилия требовали от военнослужащего передачи им принадлежащих ему денежных средств. В случае отказа от выполнения поставленных требований в обозначенный срок мужчине угрожали физической расправой», – говорится в сообщении.

В сентябре прошлого года двое членов группировки были задержаны в Крыму с поличным при получении денег. Третьего члена ОПГ задержали в Челябинске. Крымский гарнизонный военный суд признал их виновными в совершении преступления. «В зависимости от роли каждого, одному из обвиняемых назначено наказание в виде двух с половиной лет, двум другим – два года лишения свободы в колонии общего режима», – добавили в пресс-службе.

Читайте: На ялтинца составили протокол за «поездку к банкомату»

Судили их по пунктам «а», «в» части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия).

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: МВД фиксирует рост нарушений режима самоизоляции в Крыму. Крымские полицейские за прошедшие сутки выписали более 300 протоколов в отношении крымчан, нарушивших режим самоизоляции.

Сегодня: Правоохранители задержали торговца поддельным алкоголем в Керчи. Правоохранители задержали в Керчи местного жителя при реализации крупной партии поддельного алкоголя.

Вчера: Севастопольцы начали подделывать пропуска, чтобы выходить на улицу. Жители Севастополя начали подделывать бумажные пропуска, позволяющие выходить на улицу и передвигаться по городу.

Вчера: Сотрудников Ялтинского подразделения Госкомрегистра проверяют на предмет коррупции. Мониторинговые мероприятия организованы в связи со сменой руководства терподразделения, сообщает пресс-служба Госкомрегистра РК.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/17/chleny-etnicheskoi-gruppirovki-otpravyatsya-v-koloniju-za-vymogatelstvo-v-krymu-130401/

 
 

Суды, прокуратура, полиция

МВД фиксирует рост нарушений режима самоизоляции в Крыму

МВД фиксирует рост нарушений режима самоизоляции в Крыму

Севастопольцы начали подделывать пропуска, чтобы выходить на улицу

Севастопольцы начали подделывать пропуска, чтобы выходить на улицу

Силовики оштрафовали рыбака в Севастополе за «нарушение карантина»

Силовики оштрафовали рыбака в Севастополе за «нарушение карантина»

На ялтинца составили протокол за «поездку к банкомату»

На ялтинца составили протокол за «поездку к банкомату»

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

МВД фиксирует рост нарушений режима самоизоляции в Крыму
СЮЖЕТ
Коронавирус в Крыму

МВД фиксирует рост нарушений режима самоизоляции в Крыму

Тренды недели

Власти Ялты составляют «черный список» отелей

Власти Ялты составляют «черный список» отелей

Если патруль «поймал» под магазином: советы крымского адвоката

Если патруль «поймал» под магазином: советы крымского адвоката

Россияне массово скупают летние туры в Крым

Россияне массово скупают летние туры в Крым

В каких городах Крыма очень высокая угроза распространения коронавируса

В каких городах Крыма очень высокая угроза распространения коронавируса

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.