Четыре автомобиля столкнулись под Джанкоем

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Джанкой
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Виновник происшествия на данный момент не установлен.
— По роду службы обязан передвигаться на авто. Так вот, создается впечатление, что люди в режиме самоизоляции решили забыть о ПДД. Творят вот такое, — пожаловался крымчанин в комментариях.
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Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Количество лесных пожаров в Крыму выросло в шесть раз. Всего с начала года на территории республики произошел 1151 пожар, из них 707 – на отрытых территориях, 497 связан с горением сухой травяной растительности, 28 – это лесные пожары.
Вчера: Торговцы устроили драку на севастопольском рынке во время демонтажа их ларьков. Продавцы, нелегально торгующие на Московском рынке в Севастополе, устроили драку с работниками, которые прибыли для демонтажа нестационарных торговых объектов с овощами и фруктами.
Среда, 15 апреля 2020: В Ялте на полной скорости столкнулись два автомобиля. В южной столице Крыма произошло ДТП с участием автомобилей Skoda и Chery Tiggo, сообщают очевидцы в соцсети.
Среда, 15 апреля 2020: В Крыму водитель «осквернил» треногу. В Крыму полицейские задержали мужчину, который облил краской из баллончика передвижной комплекс видеофиксации нарушений правил дорожного движения, в народе – тренога, сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.
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