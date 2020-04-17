Четыре автомобиля столкнулись под Джанкоем

На въезде в Джанкой произошло ДТП с участием четырех легковых автомобилей, сообщают очевидцы в соцсети.

Виновник происшествия на данный момент не установлен.

— По роду службы обязан передвигаться на авто. Так вот, создается впечатление, что люди в режиме самоизоляции решили забыть о ПДД. Творят вот такое, — пожаловался крымчанин в комментариях.

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Вчера : Торговцы устроили драку на севастопольском рынке во время демонтажа их ларьков. Продавцы, нелегально торгующие на Московском рынке в Севастополе, устроили драку с работниками, которые прибыли для демонтажа нестационарных торговых объектов с овощами и фруктами.

Среда, 15 апреля 2020 : В Ялте на полной скорости столкнулись два автомобиля. В южной столице Крыма произошло ДТП с участием автомобилей Skoda и Chery Tiggo, сообщают очевидцы в соцсети.

Среда, 15 апреля 2020 : В Крыму водитель «осквернил» треногу. В Крыму полицейские задержали мужчину, который облил краской из баллончика передвижной комплекс видеофиксации нарушений правил дорожного движения, в народе – тренога, сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.