Аксенов обещает «оздоровить» полмиллиона крымчан за счет бюджета

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17 апреля 2020
Об этом сообщает сайт правительства Крыма.
По мнению Аксенова, заполнение крымских санаториев и здравниц крымчанами даст серьезную экономическую поддержку курортной отрасли.
Глава Минкурортов Крыма Вадим Волченко считает, что решение Аксенова «дает вектор планирования выхода из кризиса не только санаториям, но и всем остальным задействованным в приеме отдыхающих».
«Это и музеи, и объекты общественного питания, транспортные компании, сфера развлечений, экскурсионная деятельность, продажа сувенирных и продовольственных товаров», – подчеркнул министр курортов и туризма.
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Директор ялтинского санатория «НИИ им. Сеченова» Александр Иващенко отметил, что «наши здравницы не всем доступны, особенно в курортный сезон, а тут появится шанс оздоровить крымчан – и взрослых, и детей, граждан разных категорий». По его словам, это даст им «заряд энергии и здоровья на последующие года».
В связи с угрозой коронавируса власти Крыма запретили размещение туристов на полуострове до 1 июня. Отменять или переносить брони номеров вынуждены как маленькие пансионаты, так и крупные отели.
Тэги: обещания
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