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Власть -> Транспорт Крыма

Власти Ялты решили закрыть проезд на Ай-Петри

Четверг
16 апреля 2020
22:18

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2020
Апрель 2020
16 апреля 2020


Власти Ялты решили закрыть проезд на Ай-Петри

© ria.ru

Движение транспорта по дороге Ялта – Ай-Петри будет ограничено на предстоящих выходных – с 18 по 20 апреля включительно.

Как пояснил заместитель главы администрации Ялты Станислав Шапортов, эти меры вводятся с целью предотвращения возникновения пожаров в горно-лесной местности.

«В целях исполнения мероприятий, предусмотренных в рамках действия особого противопожарного режима в период с 18 по 20 апреля проезд по дороге Ялта – Ай-Петри будет ограничен для всех видов транспорта», – сообщил он.

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Исключение, по словам Шапортова, составит проезд к месту жительства при предъявлении паспорта с регистрацией.

Заместитель главы администрации добавил, что в период действия ограничения на проезд будет организовано дежурство сотрудников полиции, Ялтинского горно-лесного природного заповедника и госучреждения «Заповедный Крым».

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Гостей Крыма «обилетят» штрафами прямо на вокзалах и в аэропорту. Сотрудники транспортной полиции будут составлять административные протоколы в отношении жителей других российских регионов, которые прибывают в Крым на самолете или поезде и не имеют при себе соответствующего разрешения на пребывание в республике.

Вчера: В Крыму работа междугороднего транспорта приостановлена до 30 апреля. Пригородное сообщение осуществляется ежедневно с 06:00 до 10:00 и с 17:09 до 21:00.

Вторник, 14 апреля 2020: Аэропорт Симферополь зафиксировал рекордное падение пассажиропотока. Рекордное падение пассажиропотока было зафиксировано в аэропорту Симферополь на фоне распространения новой коронавирусной инфекции.

Вторник, 14 апреля 2020: За сутки в Крым въехало 1733 автомобиля. Трафик на Крымском мосту держится примерно на одном уровне, заметных заторов нет.

 

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