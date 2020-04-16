Власти Ялты решили закрыть проезд на Ай-Петри

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Регионы Крыма: Ялта
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16 апреля 2020
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Как пояснил заместитель главы администрации Ялты Станислав Шапортов, эти меры вводятся с целью предотвращения возникновения пожаров в горно-лесной местности.
«В целях исполнения мероприятий, предусмотренных в рамках действия особого противопожарного режима в период с 18 по 20 апреля проезд по дороге Ялта – Ай-Петри будет ограничен для всех видов транспорта», – сообщил он.
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Исключение, по словам Шапортова, составит проезд к месту жительства при предъявлении паспорта с регистрацией.
Заместитель главы администрации добавил, что в период действия ограничения на проезд будет организовано дежурство сотрудников полиции, Ялтинского горно-лесного природного заповедника и госучреждения «Заповедный Крым».
Новости Крыма сообщали ранее:
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Вчера: В Крыму работа междугороднего транспорта приостановлена до 30 апреля. Пригородное сообщение осуществляется ежедневно с 06:00 до 10:00 и с 17:09 до 21:00.
Вторник, 14 апреля 2020: Аэропорт Симферополь зафиксировал рекордное падение пассажиропотока. Рекордное падение пассажиропотока было зафиксировано в аэропорту Симферополь на фоне распространения новой коронавирусной инфекции.
Вторник, 14 апреля 2020: За сутки в Крым въехало 1733 автомобиля. Трафик на Крымском мосту держится примерно на одном уровне, заметных заторов нет.
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