Власти Ялты решили закрыть проезд на Ай-Петри

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Движение транспорта по дороге Ялта – Ай-Петри будет ограничено на предстоящих выходных – с 18 по 20 апреля включительно.

Как пояснил заместитель главы администрации Ялты Станислав Шапортов, эти меры вводятся с целью предотвращения возникновения пожаров в горно-лесной местности.

«В целях исполнения мероприятий, предусмотренных в рамках действия особого противопожарного режима в период с 18 по 20 апреля проезд по дороге Ялта – Ай-Петри будет ограничен для всех видов транспорта», – сообщил он.

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Исключение, по словам Шапортова, составит проезд к месту жительства при предъявлении паспорта с регистрацией.

Заместитель главы администрации добавил, что в период действия ограничения на проезд будет организовано дежурство сотрудников полиции, Ялтинского горно-лесного природного заповедника и госучреждения «Заповедный Крым».

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