Власти пообещали развернуть в Крыму почти тысячу коек для больных коронавирусной инфекцией

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Аксенов пообещал, что на территории Крыма будет развернуто 956 коек для больных коронавирусной инфекцией.

Об этом он заявил в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Так, в ходе эфира Сергей Аксенов сообщил, что на данный момент лабораторный мониторинг на коронавирус в Крыму проводится на базе трех лабораторий: двух федеральных и одной республиканской.

По его информации, Крым полностью обеспечен тест-системами на определение коронавирусной инфекции, в наличии 4,8 тысяч тестов, более 6 тысяч тестирований уже проведено.

— Три организации общей мощностью около 400 тестирований в сутки. Но сейчас мы осуществляем меньше тестирований, порядка 300 тестов в сутки, — добавил Аксенов.

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— На сегодняшний день согласно плану развернуто 478 коек, из них 211 — с кислородом и 93 — с ИВЛ. При том, что в Крыму ни один пациент с подтвержденным коронавирусом не находится в тяжелом состоянии, — подчеркнул он.

Сергей Аксенов добавил, что недостающее количество коек для больных с коронавирусной инфекцией (в количестве 478) будет развернуто в Армянске, Джанкое и Симферополе.

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