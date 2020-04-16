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Коронавирус в Крыму

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Власти пообещали развернуть в Крыму почти тысячу коек для больных коронавирусной инфекцией

Четверг
16 апреля 2020
16:14

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Апрель 2020
16 апреля 2020


Аксенов пообещал, что на территории Крыма будет развернуто 956 коек для больных коронавирусной инфекцией.

Об этом он заявил в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Так, в ходе эфира Сергей Аксенов сообщил, что на данный момент лабораторный мониторинг на коронавирус в Крыму проводится на базе трех лабораторий: двух федеральных и одной республиканской.

По его информации, Крым полностью обеспечен тест-системами на определение коронавирусной инфекции, в наличии 4,8 тысяч тестов, более 6 тысяч тестирований уже проведено.

— Три организации общей мощностью около 400 тестирований в сутки. Но сейчас мы осуществляем меньше тестирований, порядка 300 тестов в сутки, — добавил Аксенов.

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— На сегодняшний день согласно плану развернуто 478 коек, из них 211 —  с кислородом и 93 — с ИВЛ. При том, что в Крыму ни один пациент с подтвержденным коронавирусом не находится в тяжелом состоянии, — подчеркнул он.

Сергей Аксенов добавил, что недостающее количество коек для больных с коронавирусной инфекцией (в количестве 478) будет развернуто в Армянске, Джанкое и Симферополе.

Тэги: обещания

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Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/16/vlasti-poobeshali-razvernut-v-krymu-pochti-tysyachu-koek-dlya-bolnyh-koronavirusnoi-infektsiei-130376/

 
 

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