В Симферополе сторож авторынка продал чужую машину без ключей и документов

Сотрудники полиции вернули владелице похищенное транспортное средство, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

В отдел полиции г. Симферополя обратилась местная жительница с заявлением о том, что обнаружила пропажу своего автомобиля. Транспортное средство было припарковано около ее места проживания, невдалеке от авторынка.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий старшим оперуполномоченным уголовного розыска Валентином Яремчуком по подозрению в совершении данного преступления был задержан 28-летний ранее судимый за имущественные преступления житель Симферопольского района.

Задержанный чистосердечно признался в совершении преступления. С его слов, работая сторожем на авторынке, он приметил автомобиль, несколько дней стоящий на обочине дороги. Придумав историю о якобы своей законной супруге, которая уехала в соседнее государство и забрала случайно с собой ключи и документы на транспортное средство, он смело созвонился со скупщиком подержанных автомобилей.

Читайте: В Севастополе внучка украла с карты бабушки 126 тысяч рублей

За чужую машину подозреваемый запросил совсем немного — лишь 10 тысяч рублей. Покупатель, не усомнившись в подлинности слов продавца, на эвакуаторе увез новое приобретение.

Сотрудниками полиции похищенный автомобиль был изъят и возвращен законной владелице.

Следственным отделом ОП №2 «Киевский» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : В Крыму пьяный мужчина на детской площадке совершил преступление сексуальной направленности. Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Керчи.

Сегодня : В Севастополе ветерана войны обманули на полмиллиона рублей. Севастопольские пенсионеры стали жертвами мошенницы, которая приходила к ним под видом работника соцслужбы и похищала у доверчивых пожилых людей деньги и имущество.

Вчера : В Ялте ограбили топ-менеджера госкорпорации. На днях топ-менеджер одной из российских госкомпаний приехал в Крым из Москвы вместе со своей семьей.

Вчера : Мошенники зарабатывают на крымчанах в условиях коронавируса. С началом пандемии коронавируса в России отмечается появление новых способов мошенничества.