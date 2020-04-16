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Происшествия -> Криминал

В Симферополе сторож авторынка продал чужую машину без ключей и документов

Четверг
16 апреля 2020
15:28

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
16 апреля 2020


Сотрудники полиции вернули владелице похищенное транспортное средство, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

В отдел полиции г. Симферополя обратилась местная жительница с заявлением о том, что обнаружила пропажу своего автомобиля. Транспортное средство было припарковано около ее места проживания, невдалеке от авторынка.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий старшим оперуполномоченным уголовного розыска Валентином Яремчуком по подозрению в совершении данного преступления был задержан 28-летний ранее судимый за имущественные преступления житель Симферопольского района.

Задержанный чистосердечно признался в совершении преступления. С его слов, работая сторожем на авторынке, он приметил автомобиль, несколько дней стоящий на обочине дороги. Придумав историю о якобы своей законной супруге, которая уехала в соседнее государство и забрала случайно с собой ключи и документы на транспортное средство, он смело созвонился со скупщиком подержанных автомобилей.

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За чужую машину подозреваемый запросил совсем немного — лишь 10 тысяч рублей. Покупатель, не усомнившись в подлинности слов продавца, на эвакуаторе увез новое приобретение.

Сотрудниками полиции похищенный автомобиль был изъят и возвращен законной владелице.

Следственным отделом ОП №2 «Киевский» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/16/v-simferopole-storozh-avtorynka-prodal-chuzhuju-mashinu-bez-kljuchei-i-dokumentov-130372/

 
 

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