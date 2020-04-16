В Севастополе задержан больничный вор с кислородным баллоном и трубой

Севастопольца, пытавшегося перебросить через забор больницы украденный кислородный баллон с длинной трубой обнаружили сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

К дежурившему у больницы патрульному экипажу Росгвардии обратился сторож одного из медучреждений Севастополя, который сообщил о незаконном проникновении на объект неизвестного гражданина и описал приметы злоумышленника.

В ходе наружного осмотра территории больничного городка младший сержант полиции Михаил Неверов и сержант полиции Денис Прядко обнаружили человека, подходящего по приметам: при себе у него был кислородный баллон и длинная металлическая труба, которые он пытался перебросить через забор.

Задержанный за этим физическим упражнением гражданин оказался ранее судимым 32-летним севастопольцем, не раз попадавшим в поле зрения правоохранительных органов. Зачем ему нужен был баллон кислорода, куда он намеревался пристроить трубу и какой результат планировал получить от данных предметов — установит следствие. По факту проводится проверка.

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Напомним, ранее в Севастополе был задержан пьяный нарушитель самоизоляции — он устроил двойное ДТП во дворе, пытался пугать полицию спущенными штанами и неприличными жестами.

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