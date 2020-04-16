В Севастополе ветерана войны обманули на полмиллиона рублей

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Таким образом злоумышленнице удалось обмануть в 2016 году десяток пенсионеров.
За эти преступления судом Нахимовского района мошенница приговорена к шести годам лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы на полтора года. В настоящее время осужденная отбывает наказание, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
Как уточнялось, одной из жертв мошенницы в 2016 году стала ветеран войны 1927 года рождения. По привычной схеме злоумышленница похитила у участницы боевых действий и инвалида второй группы по зрению 520 тысяч рублей.
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Но защитить свои права ветеран решила только сейчас, спустя три года после совершенного преступления. Учитывая возраст и состояние потерпевшей, иск о взыскании материального ущерба в ее пользу был подан прокурором. Документ направлен для рассмотрения в Нахимовский райсуд.
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