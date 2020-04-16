В Севастополе подтвердились еще четыре случая коронавируса

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Появились подробности о новых зараженных коронавирусом в Крыму Режим самоизоляции в Севастополе продлят на неделю Эксперт пояснила, как изоляция крымчан повлияла на активность клещей В МЧС посоветовали мыть купленные товары вместе с упаковкой В Крыму проводят дезинфекцию военных предприятий

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В Севастополе официально зафиксированы четыре новых случая COVID-19.

Об этом сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

«Три случая – это понятная контактная группа женщины, которую позавчера доставили в инфекционную больницу. Подтвердились диагнозы у ее дочери и двух ее ребятишек. В ближайшее время мы ожидаем подтверждения по мужу и по тому родственнику, который, скорее всего, привез эту инфекцию из поездки», - сообщил Развожаев.

Еще один случай – турист, который прибыл в Севастополь, предположительно, автостопом. Это путешественник, который был паломником в Свято-Георгиевском монастыре на Фиоленте. Сейчас выясняется, на каком транспорте он добрался до больницы, сам он не признается. По словам Развожаева, монастырь сейчас закрыт, братья находятся под медицинским наблюдением как в обсерваторе.

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Всего в инфекционной больнице сейчас лежат восемь заболевших коронавирусом. Еще четверо уже выздоровели.

Ранее сообщалось о трех новых случаях заражения в Крыму. Таким образом, сейчас в Крыму 49 человек заражены коронавирусной инфекцией. Из них 37 человек находятся на территории Республики Крым, 12 человек - в Севастополе.

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