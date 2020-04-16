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Коронавирус в Крыму

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В МЧС посоветовали мыть купленные товары вместе с упаковкой

Четверг
16 апреля 2020
11:14

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Апрель 2020
16 апреля 2020


В МЧС посоветовали мыть купленные товары вместе с упаковкой

© newkuban.ru

Чтобы защитить себя от вируса в магазине, необходимо соблюдать простые правила безопасности, снижающие риск заражения коронавирусом, напоминает пресс-служба МЧС РК.

Так, согласно разработанным рекомендациям, чтобы защитить себя от вируса в магазине, необходимо соблюдать простые правила безопасности, снижающие риск заражения коронавирусом:

- идите за продуктами в то время, когда в магазине меньше всего посетителей. По возможности, соблюдайте от них дистанцию в 1 метр;

- наденьте маску при входе в магазин. Следите за тем, чтобы не касаться рта или носа руками, которыми вы держались за корзину или тележку. Возьмите перчатки;

- старайтесь оплачивать покупки картой или приложением на смартфоне. Это позволит сократить контакт с кассиром и избавит вас от прикосновений к купюрам;

Читайте: В Крыму три новых случая заражения коронавирусной инфекцией

- вернувшись домой, вымойте руки и разберите покупки. Продукты в твердой упаковке – пластиковой, металлической или стеклянной – моются водой и мылом. Такая обработка легко смывает микробы;

- еще раз вымойте руки, а затем протрите кухонные поверхности, куда выкладывали продукты;

- овощи и фрукты тщательно мойте. Зелень, помидоры и огурцы замочить на 10-15 минут в воде, а затем их нужно промыть под проточной водой. Можно использовать нейтральное моющее средство, которое после мытья следует тщательно смыть.

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