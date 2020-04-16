В МЧС посоветовали мыть купленные товары вместе с упаковкой

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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16 апреля 2020
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Так, согласно разработанным рекомендациям, чтобы защитить себя от вируса в магазине, необходимо соблюдать простые правила безопасности, снижающие риск заражения коронавирусом:
- идите за продуктами в то время, когда в магазине меньше всего посетителей. По возможности, соблюдайте от них дистанцию в 1 метр;
- наденьте маску при входе в магазин. Следите за тем, чтобы не касаться рта или носа руками, которыми вы держались за корзину или тележку. Возьмите перчатки;
- старайтесь оплачивать покупки картой или приложением на смартфоне. Это позволит сократить контакт с кассиром и избавит вас от прикосновений к купюрам;
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- вернувшись домой, вымойте руки и разберите покупки. Продукты в твердой упаковке – пластиковой, металлической или стеклянной – моются водой и мылом. Такая обработка легко смывает микробы;
- еще раз вымойте руки, а затем протрите кухонные поверхности, куда выкладывали продукты;
- овощи и фрукты тщательно мойте. Зелень, помидоры и огурцы замочить на 10-15 минут в воде, а затем их нужно промыть под проточной водой. Можно использовать нейтральное моющее средство, которое после мытья следует тщательно смыть.
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