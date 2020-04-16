В Крыму три новых случая заражения коронавирусной инфекцией

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Появились подробности о новых зараженных коронавирусом в Крыму Режим самоизоляции в Севастополе продлят на неделю В Севастополе подтвердились еще четыре случая коронавируса Эксперт пояснила, как изоляция крымчан повлияла на активность клещей В МЧС посоветовали мыть купленные товары вместе с упаковкой

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На территории Республики Крым официально подтверждены три новых случая заражения коронавирусом.

Об этом об этом Глава РК Сергей Аксенов заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки. Все они связаны с контактами из близкого окружения по ранее подтвержденным случаям.

Двое заболевших – это члены семьи крымчанина из Раздольненского района, у которого ранее тесты подтвердили коронавирус.

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По результатам эпидемиологического расследования установлен круг контактных лиц из числа родственников и медицинских работников, которые находятся под медицинским наблюдением.

Еще один случай - в Симферополе, также контактный.

Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 37 случаев новой коронавирусной инфекции.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Появились подробности о новых зараженных коронавирусом в Крыму. Трое новых зараженных коронавирусом в Крыму были выявлены в Раздольненском районе и в Симферополе.

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Сегодня : В МЧС посоветовали мыть купленные товары вместе с упаковкой. Чтобы защитить себя от вируса в магазине, необходимо соблюдать простые правила безопасности, снижающие риск заражения коронавирусом, напоминает пресс-служба МЧС РК.