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Коронавирус в Крыму

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Появились подробности о новых зараженных коронавирусом в Крыму Режим самоизоляции в Севастополе продлят на неделю В Севастополе подтвердились еще четыре случая коронавируса Эксперт пояснила, как изоляция крымчан повлияла на активность клещей В МЧС посоветовали мыть купленные товары вместе с упаковкой

В Крыму три новых случая заражения коронавирусной инфекцией

Четверг
16 апреля 2020
10:05

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Апрель 2020
16 апреля 2020


В Крыму три новых случая заражения коронавирусной инфекцией

© iz.ru

На территории Республики Крым официально подтверждены три новых случая заражения коронавирусом.

Об этом об этом Глава РК Сергей Аксенов заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки. Все они связаны с контактами из близкого окружения по ранее подтвержденным случаям.

Двое заболевших – это члены семьи крымчанина из Раздольненского района, у которого ранее тесты подтвердили коронавирус.

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По результатам эпидемиологического расследования установлен круг контактных лиц из числа родственников и медицинских работников, которые находятся под медицинским наблюдением.

Еще один случай - в Симферополе, также контактный.

Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 37 случаев новой коронавирусной инфекции.

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Сегодня: Появились подробности о новых зараженных коронавирусом в Крыму. Трое новых зараженных коронавирусом в Крыму были выявлены в Раздольненском районе и в Симферополе.

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Сегодня: В Севастополе подтвердились еще четыре случая коронавируса. В Севастополе официально зафиксированы четыре новых случая COVID-19.

Сегодня: В МЧС посоветовали мыть купленные товары вместе с упаковкой. Чтобы защитить себя от вируса в магазине, необходимо соблюдать простые правила безопасности, снижающие риск заражения коронавирусом, напоминает пресс-служба МЧС РК.

 

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