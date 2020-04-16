В Крыму три новых случая заражения коронавирусной инфекцией

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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16 апреля 2020
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Об этом об этом Глава РК Сергей Аксенов заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки. Все они связаны с контактами из близкого окружения по ранее подтвержденным случаям.
Двое заболевших – это члены семьи крымчанина из Раздольненского района, у которого ранее тесты подтвердили коронавирус.
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По результатам эпидемиологического расследования установлен круг контактных лиц из числа родственников и медицинских работников, которые находятся под медицинским наблюдением.
Еще один случай - в Симферополе, также контактный.
Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 37 случаев новой коронавирусной инфекции.
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