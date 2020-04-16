Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Коронавирус в Крыму

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: В Крыму отменили плату за аренду республиканской собственности Силовики оштрафовали рыбака в Севастополе за «нарушение карантина» На ялтинца составили протокол за «поездку к банкомату» Появились подробности о новых зараженных коронавирусом в Крыму Режим самоизоляции в Севастополе продлят на неделю

В Крыму - резкий рост числа заболевших ОРВИ

Четверг
16 апреля 2020
13:51

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Апрель 2020
16 апреля 2020


В Крыму - резкий рост числа заболевших ОРВИ

© Новости Крыма

Число больных с признаками ОРВИ, которые обратились к медикам за истекшие сутки, на 254 человека превысило предыдущий суточный показатель.

Об этом на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Крым сообщила курирующий минздрав вице-премьер – министр труда и социальной защиты Елена Романовская.

«На сегодняшний день число больных с признаками ОРВИ выявилось за сутки на 254 человека больше, чем за вчера. Число обращений больных с признаками внебольничной пневмонии – 33 человека за сутки. Общее число госпитализированных среднетяжелых и тяжелых форм – 7 человек, и 26 человек госпитализированы с признаками внебольничной пневмонии, – сообщила она. – Это говорит о том, что у нас продолжается сложная эпидемиологическая обстановка по заболеваниям общих ОРВИ и внебольничной пневмонии».

Читайте: В Крыму три новых случая заражения коронавирусной инфекцией

Вице-премьер в очередной раз призвала крымчан, при первых признаках заболевания вызывать врача на дом, а не посещать медучреждения лично. Также она напомнила о необходимости заблаговременно предупреждать медиков, если обратившийся выезжал ранее в другие пандемичные субъекты страны или контактировал с приезжими.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Появились подробности о новых зараженных коронавирусом в Крыму. Трое новых зараженных коронавирусом в Крыму были выявлены в Раздольненском районе и в Симферополе.

Сегодня: Режим самоизоляции в Севастополе продлят на неделю. В Севастополе будет продлен режим обязательной самоизоляции еще на неделю – до 26 апреля.

Сегодня: В Севастополе подтвердились еще четыре случая коронавируса. В Севастополе официально зафиксированы четыре новых случая COVID-19.

Сегодня: В МЧС посоветовали мыть купленные товары вместе с упаковкой. Чтобы защитить себя от вируса в магазине, необходимо соблюдать простые правила безопасности, снижающие риск заражения коронавирусом, напоминает пресс-служба МЧС РК.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/16/v-krymu-rezkii-rost-chisla-zabolevshih-orvi-130371/

 
 

Проблемы здравоохранения

В Крыму - резкий рост числа заболевших ОРВИ

В Крыму - резкий рост числа заболевших ОРВИ

Появились подробности о новых зараженных коронавирусом в Крыму

Появились подробности о новых зараженных коронавирусом в Крыму

Режим самоизоляции в Севастополе продлят на неделю

Режим самоизоляции в Севастополе продлят на неделю

В Севастополе подтвердились еще четыре случая коронавируса

В Севастополе подтвердились еще четыре случая коронавируса

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

Силовики оштрафовали рыбака в Севастополе за «нарушение карантина»
СЮЖЕТ
Коронавирус в Крыму

Силовики оштрафовали рыбака в Севастополе за «нарушение карантина»

Тренды недели

Власти Ялты составляют «черный список» отелей

Власти Ялты составляют «черный список» отелей

Если патруль «поймал» под магазином: советы крымского адвоката

Если патруль «поймал» под магазином: советы крымского адвоката

Россияне массово скупают летние туры в Крым

Россияне массово скупают летние туры в Крым

Аксенов призвал россиян не приезжать в Крым

Аксенов призвал россиян не приезжать в Крым

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.