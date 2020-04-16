В Крыму - резкий рост числа заболевших ОРВИ

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Число больных с признаками ОРВИ, которые обратились к медикам за истекшие сутки, на 254 человека превысило предыдущий суточный показатель.

Об этом на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Крым сообщила курирующий минздрав вице-премьер – министр труда и социальной защиты Елена Романовская.

«На сегодняшний день число больных с признаками ОРВИ выявилось за сутки на 254 человека больше, чем за вчера. Число обращений больных с признаками внебольничной пневмонии – 33 человека за сутки. Общее число госпитализированных среднетяжелых и тяжелых форм – 7 человек, и 26 человек госпитализированы с признаками внебольничной пневмонии, – сообщила она. – Это говорит о том, что у нас продолжается сложная эпидемиологическая обстановка по заболеваниям общих ОРВИ и внебольничной пневмонии».

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Вице-премьер в очередной раз призвала крымчан, при первых признаках заболевания вызывать врача на дом, а не посещать медучреждения лично. Также она напомнила о необходимости заблаговременно предупреждать медиков, если обратившийся выезжал ранее в другие пандемичные субъекты страны или контактировал с приезжими.

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