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Происшествия -> Криминал

В Крыму пьяный мужчина на детской площадке совершил преступление сексуальной направленности

Четверг
16 апреля 2020
13:35

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

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16 апреля 2020


Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Керчи.

Он обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста, совершенных лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, а также в развратных действиях в отношении лиц, достигших 12-летнего возраста, но не достигших 14-летнего возраста, совершенных лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего (ч.5 ст.132, ч.5 ст.135 УК РФ).

Следственным отделом по городу Керчь установлено, что в августе 2019 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на детской площадке между домами по улице Щорса совершил преступления сексуальной направленности в отношении находившихся там пятерых детей. Испуганные дети рассказали о произошедшем родителям, которые обратились с заявлением в территориальные органы Следственного комитета России. Сотрудниками полиции злоумышленник был оперативно задержан и опознан пострадавшими как лицо, совершившее преступление против несовершеннолетних.

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Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, был приговорен к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

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Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/16/v-krymu-pyanyi-muzhchina-na-detskoi-ploshadke-sovershil-prestuplenie-seksualnoi-napravlennosti-130289/

 
 

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