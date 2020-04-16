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В Крыму проводят дезинфекцию военных предприятий

Четверг
16 апреля 2020
11:07

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Апрель 2020
16 апреля 2020


В Крыму проводят специальную обработку предприятий военно-промышленного комплекса.

Этим занимаются подразделения радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота.

В частности, военные уже провели специальную обработку на территории «Севастопольского морского завода» и судостроительного завода «Залив» в Керчи. Всего в зоне ответственности Черноморского флота более 10 объектов ВПК, общей площадью более 250 гектар, включая здания и дороги на территории этих предприятий.

«Ежедневно специалисты проводят дезинфекцию около 30 гектар, обрабатывая 1-2 объекта за сутки. Пока специальная техника дезинфицирует фасады зданий и прилегающих к ним территорий, военнослужащие с помощью переносных комплектов дегазации, дезактивации и дезинфекции ДКВ-1К обрабатывают внутренние помещения предприятий универсальным дезраствором ДТС-ГК», - сообщили в пресс-службе.

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Всего в мероприятиях по дезинфекции задействовано более 200 военнослужащих и около 50 единиц специальной техники.

Как сообщалось ранее, в Севастополе и Крыму проходит также обработка дорог, жилых домов и общественных мест. Тех коммунальщиков, которые проводят дезинфекцию «спустя рукава» или вовсе не убирают в подъездах, будут наказывать.

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