В Крыму подростки и пенсионеры массово нарушают режим изоляции

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Сотни подростков и пенсионеров Крыма проигнорировали режим карантина.

Об этом заявил замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— Также дети продолжают гулять на улицах, девять детей было выявлено, в отношении родителей составлены протоколы. Обращаем внимание, что наряды у нас не только в дневное время выходят, но и в вечернее. Вечером подростки начинают выходить, вот это основная категория, которая у нас в качестве нарушителей была задокументирована, — подчеркнул Смаглин.

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Также в МВД сообщили о почти 200 пенсионеров, нарушивших режим самоизоляции.

Каждого из этих пожилых людей сотрудники МВД отправили домой, сообщил Александр Смаглин.

— 188 пожилых граждан находилось на улице, все анкетированы и отправлены по домам, — заявил Смаглин.

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