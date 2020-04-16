В Крыму подростки и пенсионеры массово нарушают режим изоляции

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Путин перенес парад 9 мая из-за коронавируса Крыму не хватает аппаратов ИВЛ Гостей Крыма «обилетят» штрафами прямо на вокзалах и в аэропорту Власти пообещали развернуть в Крыму почти тысячу коек для больных коронавирусной инфекцией В Крыму отменили плату за аренду республиканской собственности
Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Новости за:
2020
Апрель 2020
16 апреля 2020
© Новости Крыма
Об этом заявил замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
— Также дети продолжают гулять на улицах, девять детей было выявлено, в отношении родителей составлены протоколы. Обращаем внимание, что наряды у нас не только в дневное время выходят, но и в вечернее. Вечером подростки начинают выходить, вот это основная категория, которая у нас в качестве нарушителей была задокументирована, — подчеркнул Смаглин.
Читайте: Художница Ксения Симонова поддержала Крым особой песочной анимацией
Также в МВД сообщили о почти 200 пенсионеров, нарушивших режим самоизоляции.
Каждого из этих пожилых людей сотрудники МВД отправили домой, сообщил Александр Смаглин.
— 188 пожилых граждан находилось на улице, все анкетированы и отправлены по домам, — заявил Смаглин.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Какой сегодня праздник 16 апреля. Сегодня, 16 апреля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Вчера: Какой сегодня праздник 15 апреля. Сегодня, 15 апреля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Вторник, 14 апреля 2020: В Севастополе проведут офицерский бал в режиме онлайн. В Севастополе из-за угрозы распространения коронавируса решили провести офицерский бал в режиме онлайн 15 апреля.
Вторник, 14 апреля 2020: Какой сегодня праздник 14 апреля. Сегодня, 14 апреля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/16/v-krymu-podrostki-i-pensionery-massovo-narushajut-rezhim-izolyatsii-130366/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
В Крыму подростки и пенсионеры массово нарушают режим изоляции
18:49 Трех дерзких грабителей магазинов поймали в Джанкое
18:31 Путин перенес парад 9 мая из-за коронавируса
17:59 Крыму не хватает аппаратов ИВЛ
17:28 В Крыму подростки и пенсионеры массово нарушают режим изоляции
17:07 Сотрудников Ялтинского подразделения Госкомрегистра проверяют на предмет коррупции
16:35 Гостей Крыма «обилетят» штрафами прямо на вокзалах и в аэропорту
16:14 Власти пообещали развернуть в Крыму почти тысячу коек для больных коронавирусной инфекцией
15:53 Торговцы устроили драку на севастопольском рынке во время демонтажа их ларьков