В Крыму отменили плату за аренду республиканской собственности

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Предприниматели и организации, арендующие объекты республиканской собственности, освобождены от арендных платежей за апрель.

Соответствующий указ подписал глава РК Сергей Аксенов.

«За период аренды с 1 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года арендатор освобождается от уплаты арендной платы; за период аренды с 1 мая 2020 года по 30 июня 2020 года арендатору предоставляется отсрочка по арендной плате, которая подлежит уплате до 20 декабря 2020 года», – говорится в документе.

Освобождение от уплаты аренды и предоставление отсрочки осуществляется при условии направления арендатором письменного заявления в адрес арендодателя и Минимущества Крыма в срок до 1 июня 2020 года.

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Штрафы или иные меры ответственности в связи с несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения арендной платы в связи с отсрочкой не применяются.

Также органам местного самоуправления рекомендовано установить соответствующие условия освобождения от арендной платы предпринимателей, арендующих муниципальное имущество, в том числе земельные участки.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вторник, 14 апреля 2020 : В Крыму не будут взимать арендную плату с республиканского имущества за апрель. Глава Республики Крым Сергей Аксенов принял решение о полной отмене в апреле арендной платы за имущество, находящееся в республиканской собственности, для предприятий и организаций, которые простаивают из-за ситуации с коронавирусом.

Понедельник, 13 апреля 2020 : В Крыму типографиям и СМИ официально разрешат работать в период коронавируса. Перечень предприятий, которым разрешено работать в период карантинных ограничений, будет расширен с завтрашнего дня.

Суббота, 11 апреля 2020 : Главными нарушителями карантина стали торговые точки Симферополя. Администрациями муниципальных образований ежедневно проводятся рейды по выявлению организаций, нарушающих карантинные мероприятия в Республике Крым.

Суббота, 11 апреля 2020 : В Крыму запретили продажу пива на разлив. В Крыму запретили работу магазинов по продаже разливного пива в рамках борьбы с распространением коронавируса.