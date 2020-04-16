В крымском «Тайгане» родились редкие амурские тигры

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Об этом рассказал владелец парков Олег Зубков.
«В условиях зоопарка это не такое уж редкое явление, когда самки – львицы или тигрицы – отказываются от своих малышей, - пояснил Зубков. - Здесь может быть причиной то, что когда первый раз рожают, мамы неопытные, им больно, они не понимают, что делать. Только потом в их поведение приходит материнский инстинкт, и с годами они уже могут проявлять заботу о потомстве».
По словам предпринимателя, во всех зоопарках мира осталось не более 500 особей амурского тигра, еще 450 животных обитают в Уссурийском крае. Однако выживаемость львов в природе очень низкая, говорит Зубков. По его словам, только один из десяти львят выживает в условиях естественной природы, потому что очень много болезней, различных хищников и опасностей подстерегает их в открытой природе.
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Ранее в ялтинскую «Сказку» на вскармливание отправили двух белых львят, от которых также отказалась мать.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вторник, 7 апреля 2020: Зубков заявил о приближающейся катастрофе в своих парках. Крымский бизнесмен, владелец парка львов «Тайган» в Белогорском районе и зоопарка «Сказка» в Ялте Олег Зубков отмечает катастрофическое состояние своих объектов из-за длительного закрытия и нынешних ограничительных мер в связи с угрозой коронавирусной инфекции.
Суббота, 4 апреля 2020: В крымском «Тайгане» родились четверо белых львят. В парке львов «Тайган» Белогорского района Крыма вечером 2 апреля родились четверо белых львят.
Пятница, 20 марта 2020: Зубков выплатил крымским ветеринарам штрафов на два миллиона рублей. Владелец ялтинского зоопарка «Сказка» и белогорского парка львов «Тайган» Олег Зубков подсчитал сумму штрафов, которую он выплатил крымским ветеринарам за пять лет в ходе судебных разбирательств.
Вторник, 17 марта 2020: Зубков решил не открывать парк «Тайган» из-за короновируса. Ситуация с открытием белогорского парка львов «Тайган» оказалась под вопросом из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил собственник крымского сафари-парка Олег Зубков.
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